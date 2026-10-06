Απονομή δύο «πράσινων» παγκύπριων βραβείων στον Δήμο Ιεροκηπίας

Δύο παγκύπρια βραβεία του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) για τις Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου απέσπασε ο Δήμος Ιεροκηπίας, σε αναγνώριση δράσεων που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προστασία του πρασίνου και την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, τα βραβεία αφορούν τον θεσμό των Πράσινων Πόλεων και Πράσινων Κοινοτήτων της Κύπρου για το 2025 και απονεμήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2026 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας βραβεύθηκε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, με τις διακρίσεις να συνδέονται με έργα που υλοποιήθηκαν στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, ιδιαίτερα σε συνθήκες λειψυδρίας. Στην κατηγορία «Διαχείριση υδατικών πόρων», ο Δήμος έλαβε το βραβείο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου» για το έργο «Χρήση ανακυκλωμένου νερού από το Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων σε περίοδο λειψυδρίας για τη συντήρηση και συμπλήρωση των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Ιεροκηπίας».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού από τον Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, με στόχο τη διατήρηση των χώρων πρασίνου σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα υδατικών πόρων περιορίζεται. Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην κατηγορία «Πράσινες Περιοχές – Αστική Βιοποικιλότητα», επίσης με τον τίτλο «Πράσινη Πόλη της Κύπρου», για το έργο «Συντήρηση και συμπλήρωση με νέα δέντρα και φυτά των χώρων πρασίνου στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου σε περίοδο λειψυδρίας». Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση δόθηκε έμφαση στη διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, καθώς και στην προσθήκη νέων δέντρων και φυτών στην παραλιακή περιοχή.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκπροσωπήθηκε στην ειδική τελετή από δεκαμελή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Νίκο Παλιό.