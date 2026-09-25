Τέλος στο «μπλόκο» Τραμπ στα ΜΜΕ – Επιστρέφουν CNN, Politico και MS NOW στον Λευκό Οίκο

Τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα θα επαναλάβουν την κάλυψη των εκδηλώσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ρεπόρτερ του CNN, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο.

Το CNN ανακοίνωσε ότι θα είναι στα Εθνικά Αρχεία σήμερα - όπου ο Τραμπ αναμένεται να ξεναγηθεί στον χώρο που στεγάζει τα ιδρυτικά έγγραφα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Συντάγματος, μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Θα υπάρξει κοινή δημοσιογραφική κάλυψη (pool coverage)», είπε η ρεπόρτερ του CNN Κρίστεν Χολμς, σε ζωντανή μετάδοση από τον χώρο του Λευκού Οίκου, όπου η πρόσβαση του δικτύου αποκαταστάθηκε χθες.

Εκπρόσωποι της αμερικανικής προεδρίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η απαγόρευση αυτή στα τρία ειδησεογραφικά μμε την περασμένη εβδομάδα έγινε επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν κατά της απαγόρευσης και η πρόσβασή τους αποκαταστάθηκε χθες το μεσημέρι, αφού ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική και διέταξε την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS NOW και Politico, την Δευτέρα τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα - CBS, ABC, NBC και Fox - αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου μέχρι ο Λευκός Οίκος να άρει την απαγόρευση.

Το CNN, μαζί με τα δίκτυα ABC, CBS, FOX News και NBC, μοιράζονται το κόστος κάλυψης των δραστηριοτήτων του προέδρου και εναλλάσσονται στη δημοσιογραφική κάλυψη, παρέχοντας το οπτικοακουστικό υλικό και σε άλλα μέσα ενημέρωσης (γνωστό στα αγγλικά ως pool coverage)

Η άρνηση της ομάδας δικτύων αυτών να παρέχουν τηλεοπττική κάλυψη, σήμαινε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε pool coverage της επίσκεψης του Σι στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, το CNN ανακοίνωσε σήμερα θα υπάρξει οπτικοακουστικό υλικό.

«Το CNN θα βρίσκεται στα Εθνικά Αρχεία. Το CBS θα αναλάβει την κοινή κάλυψη εδώ, στον Λευκό Οίκο», δήλωσε η Χολμς. Το CBS είχε οριστεί ως το δίκτυο της ομάδας που θα καλύψει δημοσιογραφικά τις σημερινές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το δημόσιο πρόγραμμα του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ