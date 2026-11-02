Στα €532 εκ. ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας - 43% κατευθύνεται στο υδατικό

Στο πιο πάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΕΕ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027 και Πρόγραμμα Θάλασσα, Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027) για τα οποία Διαχειριστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔΑ), ύψους €48εκ., καθώς οι πιστώσεις έχουν περιληφθεί σε συγκεντρωτική πρόνοια της ΓΔΑ.

Αναλύοντας περαιτέρω τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Υπουργείου και όσον αφορά τις Τακτικές Δαπάνες, ο Υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, τόνισε ότι για το 2027 παρουσιάζεται αύξηση στην αγορά ύδατος κατά €26εκ. ή 18%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παρατεταμένη ανομβρία που οδήγησε στην εγκατάσταση και λειτουργία των νέων κινητών μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην αγορά ανακυκλωμένου νερού.

Όπως σημείωσε, οι συνολικές δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για Ύδρευση και Άρδευση είναι αυξημένες για το έτος 2027 και ανέρχονται σε €230εκ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 43% επί των συνολικών δαπανών του ΥΑΑΠ, σε σύγκριση με το έτος 2026 που ανέρχονταν σε €200εκ. ή 39%, αντίστοιχα. Οι προτεινόμενες συνολικές δαπάνες για το έτος 2027 κατανέμονται ανά κατηγορία δαπανών, ως εξής:

ποσοστό 29% αφορά στη Μισθοδοσία και Επιδόματα του Προσωπικού,

ποσοστό 32% αφορά την Αγορά Ύδατος • ποσοστό 14% αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες

ποσοστό 15% αφορά σε άλλες τακτικές δαπάνες και • ποσοστό 10% αφορά σε Συνεισφορές, Χορηγίες και Επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις.

Οι προτεινόμενες Τακτικές Δαπάνες για το έτος 2027 ανέρχονται σε €433,7εκ. σε σύγκριση με €403,6εκ. για το έτος 2026, παρουσιάζοντας αύξηση €30,1εκ. ή 7%. Οι προτεινόμενες Αναπτυξιακές Δαπάνες για το έτος 2027 ανέρχονται σε €98,3εκ. σε σύγκριση με €109,7εκ. για το έτος 2026, παρουσιάζοντας μείωση €11,4εκ. ή 10%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ορισμένα αναπτυξιακά έργα δεν έχουν την αναμενόμενη ωριμότητα. Παρόλα αυτά το Υπουργείο προχωρεί σε στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και σε ωρίμανση έργων προτεραιότητας που θα απαιτήσουν πιστώσεις στο υπό εξέταση έτος.

Στρατηγικοί Στόχοι - πυλώνες

Το 2027 οι πολιτικές και οι προτεραιότητες του ΥΑΑΠ θα υλοποιηθούν μέσα από εννέα βασικούς Στρατηγικούς Στόχους / Πυλώνες:

Πυλώνας 1: Ανάπτυξη Δυναμικής Πρωτογενούς Τομέα

Πυλώνας 2: Νερό - Ζωτικός Φυσικός Πόρος, παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Πυλώνας 3: Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία

Πυλώνας 4: Ζούμε με τη φύση - προστασία των Δασών και της Βιοποικιλότητας

Πυλώνας 5: Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία και Ευημερία των Ζώων

Πυλώνας 6: Καθαρές, υγιείς και παραγωγικό θαλάσσιο Περιβάλλον

Πυλώνας 7: Προστατεύουμε τους Πολίτες της Κύπρου

Πυλώνας 8: Εκσυγχρονίζουμε το Κράτος

Πυλώνας 9: Ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία και υλοποίηση υποχρεώσεων.

«Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τις προτεραιότητές μας για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Αποτελεί στην ουσία το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και τη δημιουργία ανθεκτικότερων υποδομών και παραγωγικών τομέων», είπε ο κ. Σενέκης.