Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Γιατροί ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ένας τρίτος άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη αλ Μουσάνταρ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις επιθέσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης.

Η Χαμάς αρνείται ότι εξαπολύει επιθέσεις ή ότι επανεξοπλίζεται και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την εκεχειρία στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας. Σχεδόν το σύνολο των περισσότερων από δύο εκατομμυρίων κατοίκων ζει στο ένα τρίτο του παλαιστινιακού θύλακα, μέσα στα ερείπια, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

Τουλάχιστον 1.580 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με υγειονομικούς. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά το ίδιο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ