Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, έπειτα από πρόσκληση της ηγεσίας του διεθνούς δικτύου καινοτομίας Plug and Play. Θα συμμετάσχει στο Plug and Play Silicon Valley Winter Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλιφόρνια από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026. Μαζί του θα βρίσκεται ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Θεόδωρος Λουκαΐδης.
Στην Καλιφόρνια ο Νικόδημος Δαμιανού για την ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας
Ο Υφυπουργός Έρευνας θα συμμετάσχει στο Plug and Play Silicon Valley Winter Summit, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, και θα έχει επαφές για νέες συνεργασίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η επίσκεψη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κυβέρνησης να προβάλει και να αναδείξει την Κύπρο ως περιφερειακό κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας, να ενισχύσει την εξωστρέφεια του κυπριακού οικοσυστήματος και να προωθήσει νέες επιχειρηματικές και επενδυτικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ.
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Δαμιανού θα συναντηθεί με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του Plug and Play, Saeed Amidi. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Κύπρο και η αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου του οργανισμού για τη διασύνδεση κυπριακών νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων με επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους και διεθνείς αγορές.
Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η στρογγυλή τράπεζα «Cyprus & Innovation», που διοργανώνει το Cyprus Catalyst. Σε αυτή θα συμμετάσχουν ο Υφυπουργός, καθώς και επιστήμονες και επαγγελματίες της κυπριακής διασποράς στις ΗΠΑ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην πορεία και τις προοπτικές του κυπριακού οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, καθώς και στον ρόλο της διασποράς στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνή προβολή του.
Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Υφυπουργός θα έχει ακόμη σειρά επαφών με επιχειρηματικούς φορείς και οργανισμούς, με στόχο τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων συνεργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Θα επιστρέψει στην Κύπρο την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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