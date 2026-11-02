ΟΕΒ: Πρωτοβουλίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συμπερίληψη

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η εκδήλωση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και για τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και ουσιαστικής συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τη διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού η ΟΕΒ, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, ως αρμόδια αρχή για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, και η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος».

Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πράσινης Μετάβασης της ΟΕΒ, Πάρης Αναστασίου, οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης Πολιτισμού «Νεόφυτος», Λουκάς Ιωάννου και Αριστείδης Χαραλάμπους, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτοπαπάς, και η Υπεύθυνη Πολιτικού Τομέα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Γρηγορία Γαβριηλίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ