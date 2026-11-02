Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Συμπερίληψη – Από την ιδέα στη συμμετοχή, την εργασία και την κοινωνική αλλαγή» πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με στόχο την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου και των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.
ΟΕΒ: Πρωτοβουλίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συμπερίληψη
Ημερίδα στα γραφεία της ΟΕΒ παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο και τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η εκδήλωση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και για τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και ουσιαστικής συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τη διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού η ΟΕΒ, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, ως αρμόδια αρχή για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, και η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος».
Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πράσινης Μετάβασης της ΟΕΒ, Πάρης Αναστασίου, οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης Πολιτισμού «Νεόφυτος», Λουκάς Ιωάννου και Αριστείδης Χαραλάμπους, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτοπαπάς, και η Υπεύθυνη Πολιτικού Τομέα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Γρηγορία Γαβριηλίδου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.