Με βροχές κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος: Άστατο το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τετάρτη, ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς έως παροδικά συννεφιασμένος. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, τα βόρεια, περιοχές του εσωτερικού και τα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς, 3 Μποφόρ, ενώ σταδιακά θα καταστούν κυρίως θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα οι τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά.

Την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο μέχρι την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένεται μικρή πτώση. Παρά τη μεταβολή, θα παραμείνει πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.