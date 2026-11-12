Τραυματισμός Γάλλων ακτιβιστών από πυροβολισμούς κυνηγού: Το Terra Cypria ζητά πλήρη διερεύνηση - Στη δημοσιότητα εικόνες

Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος καταδικάζει το περιστατικό και καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν μηδενική ανοχή σε εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και επιθέσεις εναντίον όσων δραστηριοποιούνται για την προστασία της φύσης.

Οι δύο 32χρονοι Γάλλοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν από σφαιρίδια κυνηγετικού όπλου, ενώ βρίσκονταν σε επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου στο Κάβο Γκρέκο στην επαρχία Αμμοχώστο, είναι μέλη της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Committee Against Bird Slaughter (CABS). Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονος κυνηγός, από τον οποίο φαίνεται να προήλθε ο πυροβολισμός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και τρία ακόμη πρόσωπα, ηλικίας 31, 32 και 32 ετών, βρίσκονταν στην περιοχή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο πρόσωπα ηλικίας 32 ετών δέχθηκαν σφαιρίδια κυνηγετικού πυροβόλου όπλου. Οι δύο τραυματίες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας έφερε εκδορά στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος επιφανειακό τραύμα στον δεξιό ώμο.

Σε ανακοίνωσή του, το Terra Cypria αναφέρει ότι, πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό, τα μέλη της CABS προέβησαν στην υποβολή καταγγελίας για χρήση απαγορευμένου μέσου σύλληψης άγριων πτηνών και συγκεκριμένα ηλεκτρικής ηχομιμητικής συσκευής που εκπέμπει κελαηδήματα άγριων πτηνών, σε επιτρεπόμενη περιοχή και επιτρεπόμενη περίοδο κυνηγίου.

Περίπολο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, αποτελούμενο από δύο θηροφύλακες, μετέβη στην περιοχή και κατόπιν υπόδειξης της σκηνής του αδικήματος από τρία μέλη της CABS προέβη στον εντοπισμό και στην κατάσχεση της ηλεκτρονικής ηχομιμητικής συσκευής και στην επίδοση εξώδικου προστίμου προς τον παρανομούντα κυνηγό.

Ακολούθως και ενόσω οι θηροφύλακες και τα μέλη της CABS επέστρεφαν προς τα οχήματα τους πέρασαν μπροστά από έναν άλλο κυνηγό, ο οποίος καθότανε σε μία καρέκλα. Αφού τον καλημέρισαν, συνέχισαν να κατευθύνονται με τα πόδια προς τα οχήματα τους. Τότε, ο φερόμενος ως δράστης σηκώθηκε από την καρέκλα που καθότανε, άρχισε να ακολουθεί τους θηροφύλακες και τα μέλη της CABS και έριξε έναν πυροβολισμό προς την κατεύθυνση που περπατούσαν.

Το Terra Cypria τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 και το Παράρτημα IV της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς και το αντίστοιχο άρθρο 11 (Απαγορευμένα μέσα σύλληψης ή θανάτωσης άγριων πτηνών) του περί της Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε μέσου, οιασδήποτε εγκατάστασης ή οιασδήποτε μεθόδου μαζικής και μη επιλεκτικής θήρευσης, παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, τόσο προστατευόμενων όσο και θηρεύσιμων. Στα απαγορευμένα μέσα μαζικής και μη επιλεκτικής θήρευσης, παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ξόβεργα, τα δίχτυα και οι ηλεκτρονικές ηχομιμητικές συσκευές, μέσα τα οποία δυστυχώς συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κύπρο, κυρίως στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην Κυρίαρχη Περιοχή Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Παράλληλα, το Terra Cypria τονίζει ότι, με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 8 της Σύμβασης του Aarhus αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα και του σχετικού κυρωτικού Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που ασκούν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής δεν τιμωρούνται και δεν διώκονται ποινικά, ούτε παρενοχλούνται με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάμιξη τους σε περιβαλλοντικά θέματα.

Με βάση τα πιο πάνω, το Terra Cypria καταδικάζει δημόσια το πιο πάνω περιστατικό και δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλουν να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή έναντι οποιουδήποτε εγκλήματος κατά της άγριας ζωής και οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον προασπιστών του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, το Terra Cypria καλεί την Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης να διασφαλίσουν την άμεση και πλήρη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης και κυρίως να διασφαλίσουν την απονομή δικαιοσύνης για τα αδικήματα της ρίψης πυροβολισμού και της πρόκλησης τραυματισμού μελών της CABS, καθότι όπως διαφαίνεται από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, τα αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν εκούσια/ηθελημένα.