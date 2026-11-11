Έβγαλε τα ακουστικά ο Τούρκος αντιπρόσωπος κατά την ομιλία του Χριστοδουλίδη στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια - Δείτε το βίντεο

Την ανάγκη για αποφασιστική δράση απέναντι στην κλιματική κρίση, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και μετάβαση από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας της COP31, στην Αττάλεια που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Κύρπου).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου στην αίθουσα έμεινε το Αζερμπαϊτζάν και τουρκική αντιπροσωπεία, η οποία αφαίρεσε τα ακουστικά της μετάφρασης.

Ο Πρόεδρος έστειλε το μήνυμα ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, κυρίως, ουσιαστικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα διεθνείς προσπάθειες δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

Όπως ανέφερε, απαιτείται επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών, προώθηση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα, τριπλασιασμός της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διπλασιασμός των βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα έως το 2030. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις, επαρκή χρηματοδότηση για το κλίμα και μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η λειψυδρία, οι ακραίες θερμοκρασίες, η ερημοποίηση και οι σοβαρές πυρκαγιές αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινότητας ενός νησιωτικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, όπως επεσήμανε, η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν άμεσες εθνικές προτεραιότητες.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για το κλίμα, προσπάθεια την οποία η Λευκωσία προτίθεται να συνεχίσει.

Έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε η ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, με τον Πρόεδρο να επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή υπερβαίνει τα πολιτικά όρια και δεν αναγνωρίζει σύνορα. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπισή της μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την εμβάθυνση των συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, ειδικότερα στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν δέκα χώρες της περιοχής, κυβερνήσεις και πέραν των 200 επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συλλογικής δυνατότητας για προσαρμογή, μετριασμό των επιπτώσεων και ανθεκτικότητα, μέσα από πρακτικές διασυνοριακές δράσεις και περιφερειακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ως ακόμη ένα συγκεκριμένο παράδειγμα περιφερειακής συνεργασίας, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, ο οποίος δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία με την Ιορδανία και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως εξήγησε, ο σταθμός συνδέει τους ευρωπαϊκούς πόρους πολιτικής προστασίας με τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής, φιλοξενώντας εξειδικευμένα πληρώματα πυρόσβεσης στην Κύπρο και ενισχύοντας την ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε σοβαρές πυρκαγιές στην περιοχή.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η επιτυχία της COP31 θα πρέπει να κριθεί από την αποτελεσματικότητα των δράσεων στην πράξη και κάλεσε τους συμμετέχοντες να καταστήσουν την Αττάλεια σημείο καμπής, με μετάβαση από τη φιλοδοξία στην εφαρμογή και από τις κοινές προκλήσεις στις κοινές ευκαιρίες.

«Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Η απάντησή μας δεν πρέπει να γνωρίζει διαιρέσεις», ήταν το καταληκτικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει συλλογικά για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για όλους.

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