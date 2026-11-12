Μύρισε... Χριστούγεννα: Πότε και πού αρχίζει η πώληση δέντρων στην Κύπρο από το Τμήμα Δασών - Όλες οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων θα αρχίσει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026, σε δέκα δασικούς σταθμούς παγκύπρια.

Οι πωλήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ 8 το πρωί και 2:30 το μεσημέρι.

Πού θα πωλούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους από τα ακόλουθα σημεία:

• Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας, τηλέφωνο 22403749

• Δασικός Σταθμός Λάρνακας, τηλέφωνο 24818108

• Δασικός Σταθμός Δεκέλειας, τηλέφωνο 24723432

• Δασικός Σταθμός Φασουρίου, τηλέφωνο 25952120

• Δασικός Σταθμός Λεμεσού, τηλέφωνο 25872306

• Δασικός Σταθμός Παρεκκλησιάς, τηλέφωνο 25636010

• Δασικός Σταθμός Πάφου και Γεροσκήπου, τηλέφωνο 26306266

• Δασικός Σταθμός Γιαλιάς, τηλέφωνο 26812730

• Δασικός Σταθμός Παναγιάς, τηλέφωνο 26817416

• Δασικός Σταθμός Πλατανιών, τηλέφωνο 22608512

Από πού προέρχονται τα δέντρα

Το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προς πώληση προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των δασών. Οι συγκεκριμένες εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των δέντρων και στη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής ανάπτυξη των δασικών φυτειών.

Προσοχή στα πρόστιμα που φτάνουν τις 5.000 ευρώ

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η παράνομη υλοτομία, κατοχή ή μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ ή φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και με τις δύο ποινές. Παράλληλα, οι ιδιώτες που επιθυμούν να κόψουν δέντρα από δική τους ιδιοκτησία καλούνται να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τις απαραίτητες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς.

Πριν από τη μεταφορά, τα δέντρα πρέπει επίσης να φέρουν την επίσημη σφραγίδα του Τμήματος Δασών στο κάτω μέρος του κορμού τους. Για τη διαδικασία αυτή, οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.