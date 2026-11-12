ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η σπάνια -ανά το παγκόσμιο- «Μέλανη» επέστρεψε στη Κύπρο - Πάνω από χίλια φλαμίνγκο στο Ακρωτήρι

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, ο διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου, δρ Θωμάς Χατζηκυριάκου, επιβεβαίωσε την επιστροφή της «Μέλανης», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σπάνιο πτηνό βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Όπως εξήγησε, ο ασυνήθιστος μαύρος χρωματισμός της οφείλεται στον μελανισμό, ένα σπάνιο γενετικό φαινόμενο που προκαλεί αυξημένη παραγωγή μελανίνης, με αποτέλεσμα τα φτερά του πτηνού να αποκτούν μαύρο χρώμα αντί του χαρακτηριστικού ροζ.







Ο δρ Χατζηκυριάκου σημείωσε ότι ενδέχεται να πρόκειται για το μοναδικό μελανιστικό φλαμίνγκο στον κόσμο, επισημαίνοντας ότι οι επιστημονικές γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο παραμένουν περιορισμένες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιστροφή της «Μέλανης» προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους επισκέπτες να παρατηρήσουν το σπάνιο πτηνό στο φυσικό του περιβάλλον.

Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην επιχειρεί να πλησιάσει τα φλαμίνγκο και να μην εισέρχεται στη λίμνη, καθώς τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να προκαλέσουν αναστάτωση στα πτηνά και να επηρεάσουν το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Θεοδώρου, η οποία εργάζεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και παρακολουθεί την παρουσία των φλαμίνγκο, κάλεσε το κοινό να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Όπως ανέφερε, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο με τέσσερα τηλεσκόπια στραμμένα προς την αλυκή, μέσω των οποίων οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν τα πτηνά χωρίς να τα ενοχλούν.

Τα φλαμίνγκο καταφθάνουν κάθε χρόνο στην περιοχή, αναζητώντας τροφή, κυρίως γαρίδες άλμης και πλαγκτόν. Η παρουσία τους συνδέεται άμεσα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα νερού στη λίμνη.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδώρου, τα φλαμίνγκο παραμένουν συνήθως στο Ακρωτήρι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, αν και ορισμένα μπορούν να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Οι Βρετανικές Βάσεις επισημαίνουν ότι η διάρκεια παραμονής των πτηνών δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, γι' αυτό και προτρέπουν όσους επιθυμούν να τα παρατηρήσουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία το επόμενο διάστημα.