Πράσινα σημεία: Διπλή επιβάρυνση για κρατικά και προσωρινά καταγγέλλουν οι Δήμοι – Ζητούν επίσπευση της δημιουργίας μόνιμων

Από την πλευρά του, ο Δήμος Λευκωσίας, κατέθεσε σχετικό υπόμνημα όπου αναφέρεται σε δυσανάλογη επιβάρυνση που υφίσταται από την οικονομική στήριξη που παρέχει στα προσωρινά και σε αυτά του κρατικού συστήματος, ζητώντας από το κράτος την επίσπευση της δημιουργίας μόνιμων πράσινων σημείων στην επαρχία Λευκωσίας.

Ενημερώνει τη Βουλή ότι αν και η λειτουργία των πράσινων σημείων αποτελεί σήμερα αρμοδιότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ο ίδιος εξακολουθεί να χρηματοδοτεί πλήρως τη λειτουργία δύο προσωρινών πράσινων σημείων, στο Καϊμακλί και τον Άγιο Δομέτιο για να εξυπηρετεί την αστική Λευκωσία, καθώς υπάρχει μόνο ένα κρατικό, στον Στρόβολο.

Όπως αναφέρεται, το ετήσιο κόστος λειτουργίας τους υπερβαίνει πλέον τις €600.000, ενώ παράλληλα η συνεισφορά του Δήμου προς τον ΕΟΑ Λευκωσίας για το κρατικό δίκτυο πράσινων σημείων ανέρχεται για το 2026 στις €380.000.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ζητήσει την επανεξέταση της συνεισφοράς του Δήμου Λευκωσίας από τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τη λειτουργία του κρατικού δικτύου των πράσινων σημείων για τα έτη 2025 και 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συνεισφορά των δύο προσωρινών πράσινων σημείων του Δήμου στην εξυπηρέτηση των δημοτών και στην αποσυμφόρηση του κρατικού δικτύου.

Παράλληλα έχει ζητήσει να αναληφθεί από το κράτος το κόστος λειτουργίας των δύο μη αδειοδοτημένων πράσινων σημείων του Δήμου, μέχρι την ανέγερση των αδειοδοτημένων πράσινων σημείων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συνεισφορά των δύο προσωρινών πράσινων σημείων του Δήμου στην εξυπηρέτηση των δημοτών και στην αποσυμφόρηση του κρατικού δικτύου.

Ο Δήμος Λευκωσίας λειτουργεί εδώ και σειρά ετών δύο προσωρινά πράσινα σημεία, στο Καϊμακλί και στον Άγιο Δομέτιο, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό δημοτών και αποτελούν ουσιαστική υποδομή διαχείρισης αποβλήτων για την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, τα δύο σημεία διαχειρίζονται ετησίως περίπου 1.000 φορτία ανάμεικτων αποβλήτων και 220 φορτία πράσινων αποβλήτων και κλαδευμάτων, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες ποσότητες 4.000 έως 5.000 τόνων ανάμεικτων αποβλήτων ετησίως και 660 έως 1.100 τόνων πράσινων αποβλήτων ετησίως.

Βλέπει καθυστερήσεις στην ανάπτυξη μόνιμων πράσινων σημείων

Την ίδια ώρα ο Δήμος βλέπει καθυστερήσεις στην υλοποίηση μόνιμων πράσινων σημείων στην περιοχή Λευκωσίας. Ιδιαίτερα:

Το προτεινόμενο Πράσινο Σημείο στον χώρο του ΣΟΠΑΖ έχει εξασφαλίσει από τον Μάιο του 2024 όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και σύμφωνες γνώμες των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος έχει επίσης υποδείξει κατάλληλο τεμάχιο στη Δυτική Λευκωσία, πλησίον του Nicosia Mall, ως πιθανή χωροθέτηση του Πράσινου Σημείου Έγκωμης - Αγίου Δομετίου.

Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει, όπως αναφέρει, ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση των εν λόγω έργων, γεγονός που αναγκάζει τον Δήμο να συνεχίζει τη λειτουργία προσωρινών εγκαταστάσεων με σημαντικό οικονομικό κόστος.

«Ο Δήμος Λευκωσίας ουσιαστικά υποκαθιστά διαχρονικά την απουσία των προβλεπόμενων κρατικών υποδομών, επωμιζόμενος σημαντικό οικονομικό κόστος προς όφελος ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων της επαρχίας», προσθέτει.

Από 28 σε 36 τα κρατικά πράσινα σημεία

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κώστας Κωνσταντίνου, παρουσίασε αναλυτικά τη στρατηγική επέκτασης του κρατικού δικύου πράσινων σημείων.

Το βασικό δίκτυο περιλαμβάνει σήμερα 28 πράσινα σημεία παγκύπρια, 8 στη Λευκωσία, 8 στη Λάρνακα, 5 στην Πάφο, 4 στη Λεμεσό και 3 στην Αμμόχωστο. Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης επέκτασης, ο συνολικός αριθμός των σημείων αναμένεται να ανέλθει στα 36.

Υπό κατασκευή βρισκόταν κατά τη συζήτηση το πράσινο σημείο Δερύνειας με ολοκλήρωση τέλη Οκτωβρίου 2026 και το πράσινο σημείο Λατσιών–Γερίου με αναμενόμενη ολοκλήρωση τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Παράλληλα, προωθούνται τέσσερα νέα πράσινα σημεία στην επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα σε Έγκωμη–Άγιος Δομέτιος (στην περιοχή του Nicosia Mall), Λευκωσία–Αγλαντζιά, Λακατάμεια–Τσέρι, Κάτω Πύργος και δύο στην επαρχία Λεμεσού σε Λινόπετρα – Άγιος Αθανάσιος και Πελένδρι.

Προς ρύθμιση η άρνηση παραλαβής τεσσάρων σημείων από τον ΕΟΑ Αμμοχώστου

Την ίδια ώρα από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι οδεύει προς επίλυση το ζήτημα της άρνησης του ΕΟΑ Αμμοχώστου να λειτουργήσει τα τέσσερα νέα πράσινα σημεία (Δερύνεια, Σωτήρα, Αυγόρου και Αγία Νάπα), λόγω της ανησυχίας του για τη μη καταβολή από τις τοπικές αρχές της οικονομικής εισφοράς που τους αναλογεί για τη λειτουργία τους. Ο γενικός διευθυντής του ΕΟΑ Αμμοχώστου Νίκος Μουαΐμης ανέφερε ότι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του ΕΟΑ για επαρκή εξοπλισμό των νέων μονάδων με κονδύλια του κράτους, τότε θα προχωρήσουν στη λειτουργία τους.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, ζήτησε γραπτώς τα αιτήματα, ώστε να ικανοποιηθούν, μέσω σχετικού κονδυλίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίες του ΕΟΑ για τη μη καταβολή των οφειλών από τις τοπικές αρχές, στην προηγούμενη συνεδρίαση ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διέυθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, μετέφερε δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το κόστος λειτουργίας για τα σημεία της Αμμοχώστου θα αποκόπτεται απευθείας από την κρατική χορηγία που λαμβάνουν οι τοπικές Αρχές και θα καταβάλλεται στον Οργανισμό, υποδεικνύοντας ότι αυτό ισχύει μέχρι σήμερα και για πολλά άλλα ζητήματα.