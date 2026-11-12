Εργασία στην Ισλανδία: 12ωρες βάρδιες, δύο εβδομάδες ξεκούρασης και υπερωρίες με σχεδόν διπλάσια αμοιβή – Τι αποκαλύπτει νεαρός εργαζόμενος

Ο Χοσέ, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως @esepevlogs93, είναι ένας από τους νέους Ισπανούς που αποφασίζουν να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, με στόχο να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να συγκεντρώσουν χρήματα.

Μέσα από βίντεό του εξηγεί πώς λειτουργεί το πρόγραμμα εργασίας που ακολουθεί στην Ισλανδία, μια χώρα που προσελκύει εργαζομένους από το εξωτερικό λόγω των υψηλότερων αποδοχών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς λειτουργεί το σύστημα εργασίας 3-2-2

Σύμφωνα με τον Χοσέ, το πρόγραμμα εργασίας του βασίζεται στο σύστημα 3-2-2, το οποίο προβλέπει τρεις συνεχόμενες ημέρες εργασίας, δύο ημέρες ανάπαυσης και στη συνέχεια άλλες δύο ημέρες εργασίας.

Οι βάρδιες διαρκούν συνήθως από 11 έως 12 ώρες, με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης να φτάνει περίπου τις 172 ώρες τον μήνα.

Όπως αναφέρει, γνώριζε εξαρχής τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος και επέλεξε να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες.

Παρά τις πολύωρες βάρδιες, θεωρεί ότι το ωράριο είναι διαχειρίσιμο, καθώς οι ημέρες εργασίας συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία, το πρόγραμμα μπορεί να του εξασφαλίσει ακόμη και δύο συνεχόμενες εβδομάδες χωρίς εργασία.

Υπερωρίες με σχεδόν διπλάσια αμοιβή

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο νεαρός Ισπανός στην αμοιβή των υπερωριών, υποστηρίζοντας ότι στη δική του εργασία καταβάλλεται προσαύξηση 90% σε σχέση με το κανονικό ωρομίσθιο.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας λαμβάνει σχεδόν διπλάσια αμοιβή.

«Δεν συμφέρει τον εργοδότη να σου αναθέτει περισσότερες ώρες από όσες προβλέπονται. Ωστόσο, μπορείς να συζητήσεις μαζί του το ενδεχόμενο να εργαστείς επιπλέον, ώστε να καταφέρεις να αποταμιεύσεις περισσότερα χρήματα», εξηγεί.

Ο ίδιος παρουσιάζει τις υπερωρίες ως μια δυνατότητα ενίσχυσης του εισοδήματός του, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό με βασικό στόχο την αποταμίευση.

Η Ισλανδία ως επιλογή για εργασία στο εξωτερικό

Για αρκετούς νέους στην Ισπανία, η αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα αποτελεί μια ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.

Η Ισλανδία συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στα προγράμματα Working Holiday.

Πάντως, το πρόγραμμα βαρδιών και οι αμοιβές που περιγράφει ο Χοσέ αφορούν τη δική του εργασιακή εμπειρία και δεν αποτελούν απαραίτητα τον κανόνα για όλους τους εργαζομένους στην Ισλανδία.

Με πληροφορίες από huffingtonpost.gr