Επίσκεψη με μήνυμα προστασίας και ευαισθητοποίησης στον Ακάμα

Η δράση διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), σε συνεργασία με το μέλος της, τον Πολιτιστικό–Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας.

Στη δραστηριότητα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΠΟΧ συμμετείχαν επίσης ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διρφύων–Μεσσαπίων, με τη συμμετοχή 19 ορειβατών και τη συνεργασία του φορέα υποδοχής KOCH LTD. Στόχος της δράσης ήταν η γνωριμία των συμμετεχόντων με τις περιβαλλοντικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα φυσικά τοπία, η καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς κατά την επίσκεψη στη φύση, η ανάδειξη ζητημάτων προσβασιμότητας, αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Με οδηγό τον πρόεδρο του Πολιτιστικού–Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέα Κυριακού, οι επισκέπτες περιηγήθηκαν σε δύο από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής τις Θαλασσινές Σπηλιές και το Φαράγγι του Άβακα.

Πρώτος σταθμός αποτέλεσαν οι εντυπωσιακές Θαλασσινές Σπηλιές, όπου η δύναμη της θάλασσας και το πέρασμα του χρόνου έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο.

Οι απόκρημνοι βραχώδεις σχηματισμοί, τα βράχια που έχουν σμιλευτεί από τα κύματα και τα κρυστάλλινα νερά συνθέτουν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς, αναδεικνύοντας τη γεωλογική και φυσική αξία της περιοχής.

Η περιήγηση συνεχίστηκε στο Φαράγγι του Άβακα, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς σχηματισμούς του Ακάμα. Πανύψηλοι ασβεστολιθικοί βράχοι, στενά περάσματα, εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί, τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση δημιουργούν ένα τοπίο ιδιαίτερης οικολογικής και αισθητικής αξίας.

Πλατάνια, αγριοσυκιές, δάφνες, αροδάφνες και σπάνια ενδημικά φυτά συνθέτουν έναν πολύτιμο φυσικό κόσμο. Ανάμεσα στα είδη που συναντώνται στην περιοχή είναι και η περίφημη Centaurea akamantis, ενώ το οικοσύστημα προσφέρει καταφύγιο και χώρους αναπαραγωγής σε σημαντικά είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Το Φαράγγι του Άβακα, το οποίο περιλαμβάνεται στην περιοχή Natura 2000, αποτελεί πολύ περισσότερα από έναν δημοφιλή προορισμό πεζοπορίας. Πρόκειται για έναν ζωντανό χώρο γεωλογικής, οικολογικής και φυσικής κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν είχε αποκλειστικά φυσιολατρικό χαρακτήρα. Αποτέλεσε παράλληλα μια ουσιαστική δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αξία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τις πιέσεις που δέχονται οι ευαίσθητες περιοχές από ανθρώπινες δραστηριότητες και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς. Μέσα από την εμπειρία της πεζοπορίας και της άμεσης επαφής με το φυσικό τοπίο, αναδείχθηκε και η ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους όσοι επισκέπτονται τέτοιες περιοχές, καθώς και η σημασία της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στις δράσεις που αφορούν τη φύση.

Όπως αναφέρεται η δράση αποτέλεσε ταυτόχρονα αφορμή για να αναδειχθεί εκ νέου το ζήτημα της προστασίας του Ακάμα και η ανάγκη διατήρησης του φυσικού του χαρακτήρα.

Όπως επισημάνθηκε, ένας τέτοιος φυσικός θησαυρός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως χώρος προς αξιοποίηση.

Ο Ακάμας αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα και μια ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά, η οποία αφορά όχι μόνο τη σημερινή γενιά αλλά και τις επόμενες.

Η προστασία της φύσης, άλλωστε, δεν γνωρίζει σύνορα. Αποτελεί κοινή ευθύνη και κοινή υπόθεση, με τη συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας να συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών.

Η περιήγηση στον Ακάμα έστειλε έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση δεν πρέπει να περιορίζεται στη θεωρία, αλλά να μετατρέπεται σε γνώση, υπεύθυνη στάση και ενεργό συμμετοχή για την προστασία του φυσικού πλούτου. Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες και τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και στους εκπροσώπους από την Ελλάδα για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους.