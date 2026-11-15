Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά τον Άγιο Τύχωνα, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω οδικής σύγκρουσης.
Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας: Κλειστή λωρίδα παρά τον Άγιο Τύχωνα
Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν το όχημά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας στην περιοχή.
Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν το όχημά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας στην περιοχή.
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