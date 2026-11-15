Ισπανία: Ζητούν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και δικαιώματα 60.000 δέντρα – Πρωτοβουλία για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της πόλης Αλκαλά δε Ενάρες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης όλων των δέντρων, στην αναγνώρισή τους ως ουσιώδους μέρους της φυσικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη της σημασίας τους για τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι εμπνευστές της πρότασης επιδιώκουν να ανοίξουν έναν καινοτόμο δρόμο στην Ισπανία, με την αναγνώριση όλων των δέντρων της πόλης ως ζωντανής φυσικής κληρονομιάς και τη δημιουργία ενισχυμένων μηχανισμών προστασίας, εκπροσώπησης και υπεράσπισης. Η προστασία θα αφορά τα δέντρα ανεξάρτητα από το είδος, την ηλικία, το μέγεθος, την τοποθεσία ή το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης.

Όπως εξηγούν, η προστασία πρέπει να είναι καθολική και να μην περιορίζεται σε μοναδικά, μνημειακά, ιστορικά ή αιωνόβια δέντρα. Θα καλύπτει όλα τα δέντρα της πόλης, είτε βρίσκονται σε δρόμους, πλατείες, πάρκα, κήπους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημοτικές εγκαταστάσεις, ιδιωτικές ιδιοκτησίες, δασικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές διαδρομές, οικολογικούς διαδρόμους, όχθες ποταμών ή υδάτινα ρεύματα.

Οι εμπνευστές σημειώνουν ότι τα δέντρα δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς διακοσμητικά στοιχεία του αστικού τοπίου, αλλά ζωντανοί οργανισμοί απαραίτητοι για την περιβαλλοντική ισορροπία, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής.

Η δυνατότητά τους να απορροφούν CO₂, να βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, να ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες, να προστατεύουν το έδαφος, να διευκολύνουν τη διείσδυση του νερού στο υπέδαφος και να διατηρούν τα οικοσυστήματα τα καθιστά ζωτικής σημασίας απέναντι στις σημερινές κλιματικές προκλήσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ολοκληρωμένης και επικαιροποιημένης καταγραφής των δέντρων του δήμου. Η καταγραφή θα ενσωματώνει σταδιακά τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά δέντρα, εντός των προβλεπόμενων νομικών πλαισίων.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στον νόμο του 2022, με τον οποίο αναγνωρίστηκε νομική προσωπικότητα στη λιμνοθάλασσα Mar Menor και στη λεκάνη απορροής της. Μεταξύ άλλων, ο νόμος επιτρέπει στον συγκεκριμένο φυσικό χώρο να παρίσταται σε δικαστικές διαδικασίες κατά όσων του προκαλούν βλάβη.

Η ένωση ιδρύθηκε στην κορύφωση της πανδημίας COVID-19, με σκοπό να προωθήσει τη δημιουργία μιας «πράσινης ζώνης» γύρω από την πόλη, η οποία θα τη συνδέει με τοποθεσίες περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ