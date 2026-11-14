ΠΠΟΧ: Όταν η αγάπη για τον τόπο γίνεται πράξη, καθαρίστηκε ο Ελληνόσπηλιος Χλώρακας

Τη δράση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας, με τη συμμετοχή της Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πάφου, καθώς και εθελοντών, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην προσπάθεια.

Ο ΠΠΟΧ σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Εσπερινή Σχολή για την εξαιρετική συνεργασία, αλλά και προς όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν με προθυμία και αγάπη για τον τόπο. «Η προσφορά σας μάς συγκίνησε και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ομίλου Ανδρέας Κυριάκου υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας ενός τόπου και η προστασία της αποτελεί ευθύνη όλων.

Η δράση στον Ελληνόσπηλιο αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος και των χώρων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας επαναβεβαιώνει με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία τη βούλησή του να συνεχίσει τις δράσεις του για έναν καθαρότερο και πιο προστατευμένο τόπο καταλήγει ο κ.Κυριάκου.