Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Γενεύη, σε ένα προσωρινό μέτρο για την καταπολέμηση της αύξησης της ρύπανσης

Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα είναι προσωρινά δωρεάν στη Γενεύη, για πρώτη φορά στην Ελβετία, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη.

Η Γενεύη, στο δυτικό γαλλόφωνο τμήμα της Ελβετίας, βιώνει μια σοβαρή κορύφωση της ρύπανσης από όζον - ένα επιβλαβές αέριο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή, πονοκεφάλους και κρίσεις άσθματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με μετρήσεις, οι συγκεντρώσεις όζοντος στην πόλη υπερέβησαν το όριο ασφάλειας για την υγεία των 180 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του καντονίου της Γενεύης.

ΑΠΕ- ΜΠΕ