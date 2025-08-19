Οι σκυβαλότοποι- «πυριτιδαποθήκες» της Κύπρου

Οι παράνομοι σκυβαλότοποι παραμένουν μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες πρόκλησης πυρκαγιών στην Κύπρο. Διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την επικράτεια, θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με πυριτιδαποθήκες έτοιμες να εκραγούν, απειλώντας ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, και παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών, το φαινόμενο όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά διογκώνεται, μετατρέποντας κάθε καλοκαίρι σε εποχή φόβου.

Εκατοντάδες σημεία, δεκάδες πυρκαγιές

Στην Κύπρο, υπάρχουν εκατοντάδες παράνομοι σκυβαλότοποι, κυρίως σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Οι σκυβαλότοποι αυτοί αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία λόγω έλλειψης πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν πέρσι το καλοκαίρι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 120 παράνομοι σκυβαλότοποι σε όλη την επικράτεια, αλλά εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επαρχία Πάφου, καθώς σύμφωνα με τον βοηθό έπαρχο Πάφου, καταγράφηκαν 540 παράνομες χωματερές, πολλές σε περιοχές Natura 2000, με αποτέλεσμα να απειλούνται προστατευόμενα οικοσυστήματα από πιθανές πυρκαγιές.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι χωματερές λειτουργούν ως «πυριτιδαποθήκες», που ανά πάσα στιγμή μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτα μέτωπα φωτιάς.

Με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε ποσό ύψους €1 εκατομμυρίου για την αποκατάσταση παράνομων σκυβαλοτόπων. Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναγνώρισε τις ελλείψεις στον καθαρισμό γεωργικής γης και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των Τοπικών Αρχών, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο διαθέτει κονδύλι ύψους €1 εκατομμυρίου για 16 Συμπλέγματα Κοινοτήτων, γειτονικών σε δάση, με σκοπό την απομάκρυνση βλάστησης και σκουπιδιών από επικίνδυνες περιοχές.

Ένα ανοιχτό μέτωπο

Τα στοιχεία συνθέτουν μια ανησυχητική εικόνα

120 παράνομοι σκυβαλότοποι (καταγεγραμμένοι επισήμως).

600+ σημεία ανεξέλεγκτης απόρριψης

540 παράνομες χωματερές στην Πάφο

Το πρόβλημα των σκυβαλοτόπων, πέρα από την αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου πυρκαγιών στην Κύπρο. Οι αριθμοί, οι χάρτες και τα περιστατικά δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: οι σκυβαλότοποι είναι πραγματικές «πυριτιδαποθήκες» που ανάβουν φωτιές.

Επίτροπος Περιβάλλοντος: «Διαχρονικό πρόβλημα»

«Διαχρονικό», χαρακτηρίζει από την πλευρά της το πρόβλημα της παράνομης απόρριψης σκουπιδιών, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου, η οποία σε προηγούμενες τοποθετήσεις της είχε τονίσει ότι σε πολλές περιπτώσεις σκυβαλότοποι παραμένουν ανοιχτοί για δεκαετίες.

Άμεσος κίνδυνος

Το πρόβλημα των σκυβαλοτόπων δεν είναι απλώς μια αισθητική όχληση. Είναι ένας άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα μέτωπο που διαιωνίζεται, παρά τις παρεμβάσεις και τη χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρξει άμεση, συντονισμένη και αποφασιστική δράση από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, οι σκυβαλότοποι θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως πραγματικές πυριτιδαποθήκες, έτοιμες να ανάψουν την επόμενη μεγάλη φωτιά.