Έκκληση Τμήματος Δασών να προστατεύσουν τα δάση ενόψει κυνηγετικής περιόδου

Θερμότατη έκκληση προς τους κυνηγούς, -με αφορμή την έναρξης της κυνηγετικής περιόδου (κυνήγι φάσσας) την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025-, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά, απευθύνει, σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Δασών.

Το Τμήμα Δασών του καλεί να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και την αποφυγή ρίψης αναμμένων αποτσίγαρων και σπίρτων, αφού οι ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, αλλά και η παρατεταμένη ξηρασία που ταλαιπωρούν την Κύπρο, ευνοούν ιδιαίτερα την έκρηξη και επέκταση των πυρκαγιών με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και την Κύπρο γενικότερα.

«Η πρόσφατη πυρκαγιά της ορεινής επαρχίας Λεμεσού θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας παραδειγματίσει. Η απόρριψη στο περιβάλλον των κενών φυσιγγίων, αποτελεί σοβαρή ρύπανση και ότι τούτο απαγορεύεται και από τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο». Συνεπώς, καλούνται οι κυνηγοί όπως μαζεύουν τα κενά φυσίγγια φεύγοντας», προσθέτει. 

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στις δασικές και αγροτικές περιοχές και ότι η ενέργεια αυτή συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 12 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι € 100.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Σημειώνει ότι το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο στις ειδικά διαμορφωμένες ψησταριές των εκδρομικών χώρων του Τμήματος Δασών για την ετοιμασία φαγητού.  

Το Τμήμα Δασών προτρέπει όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στα δάση, να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Πηγή: ΚΥΠΕ

