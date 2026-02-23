Πέραν των 25 κτηνοτροφικών μονάδων επηρεάστηκαν από αυθώδη πυρετό, λέει ο Δήμαρχος Αραδίππου

Πέραν των 25 με 30 κτηνοτροφικών μονάδων επηρεάζονται από τον ιό του αυθώδους πυρετού, ανέφερε ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας γίνεται λόγος και για άλλες τόσες διάσπαρτες εκτός των δύο κτηνοτροφικών περιοχών της περιοχής. Αναγνώρισε ότι «είναι δύσκολα τα πράγματα», σημειώνοντας ωστόσο ότι «θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Στις δηλώσεις του ο κ. Πάρτου, είπε ότι ο Δήμος δεν μένει με τα χέρια δεμένα και συνεχίζει μετά τη συνάντησή του με το Υπουργείο Γεωργίας με το πλάνο που έχει ετοιμάσει, κλείνοντας σχεδόν όλες τις εισόδους και εξόδους των κτηνοτροφικών περιοχών πλην μίας, στην οποία γίνεται ψεκασμός όλων των οχημάτων που μπαίνουν και βγαίνουν, ενώ στις άλλες περιοχές βρίσκονται δεξαμενές που έχει ετοιμάσει ο Δήμος.

«Φαίνεται ότι έχει γίνει εγρήγορση μετά την δική μας ειδοποίηση, φαίνεται όμως ότι θα δυσκολευτούμε πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε γιατί, όπως έχω πει, το πρόβλημα θα μετακυλιστεί σε όλη την κυπριακή οικονομία», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για την Αραδίππου, ο κ. Πάρτου είπε ότι σίγουρα για την Αραδίππου και όχι μόνο είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά μια περιοχή κατά κύριο λόγο κτηνοτροφική και βιομηχανική.

«Αλλά έχουμε πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να αρχίσουν να γίνονται θανατώσεις ζώων και ποια θα είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, τόσο οικονομική αλλά και ψυχολογική όλων των ανθρώπων αυτών οι οποίοι θα βλέπουν το βιός τους να χάνεται και δεν ξέρουμε εμείς ποιος μπορεί να τους βοηθήσει», ανέφερε.

Δηλαδή, πρόσθεσε, «ίσως, ναι, θα θέλουν και ψυχολογική υποστήριξη γιατί από τη μια μέρα στην άλλη θα βρεθούν χωρίς να έχουν εργασίες και να χάσουν τις περιουσίες τους».

Ερωτηθείς για τον αριθμό των κτηνοτροφικών μονάδων που επηρεάζονται, ο Δήμαρχος Αραδίππου είπε ότι γίνεται λόγος για πέραν των 25 με 30 κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και άλλες τόσες διάσπαρτες εκτός των δύο κτηνοτροφικών περιοχών της περιοχής.

«Ελπίζουμε να τουλάχιστον αυτές που είναι εκτός της κτηνοτροφικής περιοχής να έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, να γλιτώσουν. Δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει να δει ξανά το Υπουργείο τι θέλουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ό,τι θέλουν από εμάς σαν Δήμος, εμείς είμαστε δίπλα τους, να δούμε ποιοι μπαινοβγαίνουν, ποιος μεταφέρει το γάλα».

Δηλαδή, είπε, «μια εταιρεία μπαίνει, βγαίνει, μαζεύει το γάλα από όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες, αυτό πρέπει να δουν πώς μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Η προμήθεια των τροφών τους, και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούν».

«Είναι κάποια θέματα τα οποία εμείς ως Δήμος δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς κάνουμε αυτά που έχουμε ενημερωθεί σήμερα από το Υπουργείο και ευελπιστούμε ότι, αν και το έχουμε πει και χuες αυτό, ότι θέλουμε να προλάβουμε. Φαίνεται ότι δεν το προλάβαμε», συμπλήρωσε ο κ. Πάρτου.

Σε ερώτηση για τον αριθμό και το είδος των ζώων που επηρεάζονται, ο κ. Πάρτου είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για το ποιες μονάδες έχουν ανακαλύψει ότι έχουν προσβληθεί.

«Αναμένω ενημέρωση, είναι θέμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας ενημερώσουμε και εσάς, αφού πρώτα, αντιλαμβάνομαι, πρέπει να ενημερωθούν πρώτα οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι», κατέληξε.







Εφαρμόζουν μέτρα αλλά ανησυχούν στην Αθηένου

Ο Δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, είπε ότι από την πρώτη στιγμή που άκουσε για το θέμα με τον αυθώδη πυρετό, ο Δήμος έδρασε άμεσα μαζί και σε συνεργασία με όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες στην Αθηένου και έγινε σύσκεψη στο Δήμο, παρουσία των Προέδρων των Συνδέσμων Αγελαδοτρόφων, άλλων κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων κλπ.

Όπως σημείωσε, αποφασίστηκε ότι θα ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από χθές. Προσέθεσε ότι στο έδαφος βρίσκεται σφουγγάρι με ειδική κατασκευή με την οποία δούλεψαν χθες και σήμερα ειδικά συνεργεία και έχει μπει στους δρόμους το συγκεκριμένο υλικό, με το οποίο ψεκάζεται οποιοδήποτε αυτοκίνητο περάσει από πάνω, ψεκάζονται οι τροχοί του, και υπάρχουν και ειδικοί ψεκαστήρες δίπλα, με άτομα που είναι επί τόπου από τις 4 το πρωί μέχρι τις 10 τη νύχτα, δίχως να επιτρέπουν σε κανένα αυτοκίνητο να περνά χωρίς να ψεκαστεί.

«Με έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να δώσουμε έγκριση να αποκοπούν οποιοιδήποτε άλλοι δρόμοι, εκτός από αυτούς τους οποίους ελήφθηκαν μέτρα, οι οποίοι έχουν ήδη αποκοπεί με ειδικές κατασκευές και δεν μπορεί κανέναν να περάσει», ανέφερε.

«Όλοι όσοι θα πάνε προς τις κτηνοτροφικές μονάδες πρέπει να περάσουν τους πέντε συγκεκριμένους δρόμους στους οποίους υπάρχει αυτή η κατασκευή που ήδη έγινε και εδώ και δύο μέρες όλα τα αυτοκίνητα περνούν μόνον εάν ψεκαστούν», ανέφερε.

Ο κ. Καρεκλάς πρόσθεσε ότι επειδή ένας που τους δρόμους που οδηγεί στις κτηνοτροφικές μονάδες οδηγεί και προς τον εκδρομικό χώρο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον οποίο γίνεται κάθε Καθαρά Δευτέρα μεγάλη εκδήλωση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή αναβλήθηκε.

Είπε επίσης ότι στον δρόμο που οδηγεί προς το πράσινο σημείο και απέναντι από τον οποίο υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, με απόφαση του ΕΟΑ Λάρνακας το πράσινο σημείο έχει κλείσει και για μερικές μέρες τουλάχιστον μέχρι να επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

«Έχουμε συνεχή συνεργασία με τους συνδέσμους των κτηνοτρόφων μας, ο Δήμος είναι δίπλα τους, τα έξοδα γίνονται από τους ίδιους και έχουν φέρει άτομα τα οποία ψεκάζουν και κάνουν αυτές τις κατασκευές και προσπαθούμε και ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε το να έρθει ο ιός στην Αθηένου», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν τα μέτρα ελήφθησαν σε συνεννόηση με το κράτος ή τα έλαβε ο Δήμος πριν λάβει οδηγίες από το κράτος, ο κ. Καρεκλάς είπε ότι ακόμα και πριν λάβει τις οδηγίες, ο Δήμος είχε να αποφασίσει για μέτρα, αλλά στη συνέχεια έγινε επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας, και συνέχισε με τα μέτρα για προστασία των μονάδων του.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πάρπας, Πρόεδρος Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, ανέφερε ότι έλαβαν άμεσα μέτρα, καθώς επηρεάζονται άμεσα και ανησυχούν για τις περιουσίες τους. «Επενδύθηκαν πολλά λεφτά και η ανησυχία μας είναι τεράστια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νέες γενιές αγελαδοτρόφων. Είπε, ακόμα, ότι είχαν άμεση επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνουν.

Επισήμανε ότι η Αθηένου είναι από τις περιοχές με την μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και υπογράμμισε ότι το προβληματισμό των κτηνοτρόφων συμμερίζονται και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στην Αθηένου δεν ήρθαν μπάλες σανού από μη ελεγχόμενες περιοχές, υπογράμμισε ο κ. Πάρπας, αναφέροντας ότι σε αυτό στηρίζει την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να μείνει καθαρή η περιοχή από τον ιό, παρά την εγγύτητα με την Αραδίππου.

«Nα μην χάσουμε την ελπίδα που πρέπει να μας διακατέχει και να προσπαθήσουμε να τηρούμε τους κανόνες βιοασφάλειας για τις μονάδες μας και ελπίζουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το οποίο είναι προήλθε το οποίο με τα λύπης μου παρατηρώ ότι συμμετέχει ο ανθρώπινος παράγοντας από την πλευρά μας και προέκυψε αυτό το θλιβερό γεγονός για τη κτηνοτροφία», είπε από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Μιχάλης Κωνσταντίνου.

«Επιβεβαιώθηκε ο χειρότερος εφιάλτης», είπε συγκινημένη άλλη κτηνοτρόφος. «Πρέπει εμείς οι παραγωγοί να είμαστε στις μονάδες μας τυπικοί, να κάνουμε, ό,τι περνά από το χέρι μας και αν προκύψει ό,τι προκύψει δεν μπορεί να κάνουμε διαφορετικά», πρόσθεσε.

Προσευχόμαστε στον Θεό για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα, ανέφερε άλλος κτηνοτρόφος. Άλλος αγελαδοτρόφος ανέφερε ότι από τον καιρό που εμφανίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα, η μονάδα του εφαρμόζει τους κανόνες βιοασφάλειας, με χώρους απολύμανσης των οχημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ