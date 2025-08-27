Τεχνητά νησιά απειλούν την Καρπασία, προειδοποιούν οι Οικολόγοι (φωτογραφίες)



Σχέδια για την κατασκευή τεχνητών νησιών στην κατεχόμενη χερσόνησο προκαλούν θύελλα αντιδράσεων, με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να προειδοποιεί για έναν «διπλό κίνδυνο», που αφορά τη νομιμοποίηση του σφετερισμού και την ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολόγων, τα σχέδια είναι αυθαίρετα και παράνομα, χωρίς περιβαλλοντική μελέτη ή θεσμική έγκριση. μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, διάβρωση ακτών και ζημιά σε περιοχές ωοτοκίας χελωνών.

Οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι «η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα». Τονίζουν , ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει περιθώριο αδράνειας. Ζητούν από την κυβέρνηση να καταγγείλει διεθνώς το σχέδιο, να ενημερώσει την Ε.Ε. και τα διεθνή όργανα, και να λάβει κάθε νόμιμη πρωτοβουλία για να αποτραπεί η υλοποίησή του.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων

Δεν τους αρκεί που κατέχουν σχεδόν τη μισή μας πατρίδα. Δεν τους αρκεί που σφετερίζονται τις περιουσίες μας και αλλοιώνουν καθημερινά την ταυτότητα των κατεχόμενων περιοχών. Τώρα εξαγγέλλουν και τη δημιουργία τεχνητών νησιών στην Καρπασία, πάνω σε γη και θάλασσα που δεν τους ανήκουν.

Πρόκειται για αυθαίρετα και παράνομα σχέδια που δεν έχουν καμία νομιμοποίηση, καμία θεσμική διαδικασία, καμία περιβαλλοντική μελέτη. Τα μόνα που φέρνουν είναι ο κίνδυνος για τρομακτικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον: καταστροφή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, διάβρωση ακτών, επιβάρυνση περιοχών ωοτοκίας χελωνών και ανεπανόρθωτη αλλοίωση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Καρπασίας.

Γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν έχει επιδείξει μέχρι σήμερα ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα — αρκεί να θυμηθούμε τα έργα στον Ακάμα ή ακόμη και τις εξέδρες για πάρτι σε προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας χελωνών. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ζήτημα η Κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας. Οφείλει να κινηθεί άμεσα:

να καταγγείλει διεθνώς το σχέδιο αυτό,

να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια διεθνή όργανα,

να προχωρήσει σε κάθε έννομη ενέργεια για να αποτραπεί η υλοποίηση αυτής της πρόκλησης.

Η Καρπασία είναι θησαυρός της Κύπρου, φυσικός και πολιτιστικός. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε πειραματικό πεδίο για τουριστικά μεγαλεπήβολα σχέδια της κατοχής.