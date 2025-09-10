Κι όμως η κλιματική αλλαγή συνδέεται με την ολοένα μεγαλύτερη κατανάλωση ζάχαρης

Τα παγωτά, τα κατεψυγμένα επιδόρπια και τα παγωμένα αναψυκτικά αποκτούν ιδιαίτερη γοητεία μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Νέα έρευνα δείχνει ότι, καθώς η κλιματική αλλαγή φέρνει ολοένα και υψηλότερες θερμοκρασίες, καταναλώνουμε όλο και περισσότερα από αυτά, με ανησυχητικές συνέπειες για την υγεία μας.

Ο Παν Χε, συγγραφέας της μελέτης και λέκτορας επιστημών περιβάλλοντος και βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο Cardiff, εξηγεί: «Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των τροφίμων, οδηγώντας σε ελλείψεις, αυξήσεις τιμών και ακόμα και σε αλλαγές στη διατροφική τους αξία. Όμως γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για το πώς αυτή επηρεάζει τις επιλογές μας στο φαγητό και το ποτό».

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Nature Climate Change, έδειξε ότι όσο οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση ζάχαρης, κυρίως μέσα από ζαχαρούχα ποτά όπως αναψυκτικά και χυμούς.

Η ζέστη κάνει το σώμα μας να χάνει περισσότερο νερό, προκαλώντας την ανάγκη για ενυδάτωση και δροσιά. Για πολλούς, αυτό μεταφράζεται σε αναζήτηση δροσιστικών και γλυκών προϊόντων όπως αναψυκτικά και παγωτά.

Οι πιο ευάλωτοι επηρεάζονται περισσότερο

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, όπως διαπιστώνει η έρευνα. Αυτές οι κοινωνικές ομάδες καταναλώνουν ήδη περισσότερη ζάχαρη, επειδή τα σχετικά τρόφιμα είναι συχνά πιο φθηνά και εύκολα διαθέσιμα, γεγονός που τις καθιστά πιο επιρρεπείς σε τέτοιες επιλογές στη ζέστη.

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις: παχυσαρκία, διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις. «Τα ζητήματα δημόσιας υγείας τα οποία σχετίζονται με την κατανάλωση ζάχαρης έχουν συζητηθεί εκτενώς. Αλλά αν τα δούμε σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η κατάσταση γίνεται χειρότερη», τονίζει η αναφορά. Προσθέτει μάλιστα, ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παγκοσμίως ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους διαχείρισης της κατανάλωσης ζάχαρης ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Λιγότερο ορατές αλλά σημαντικές συνέπειες

Η Σάρλοτ Κουκόφσκι, ερευνήτρια στο Cambridge Social Decision-Making Lab του Πανεπιστημίου του Cambridge, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, αναφέρει: «Τα στοιχεία για το πώς η ακραία ζέστη αλλάζει τις διατροφικές μας συνήθειες είναι ακόμα σχετικά περιορισμένα. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει έναν λιγότερο συζητημένο τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη ευημερία».

Η ίδια προσθέτει: «Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες – δηλαδή όσες διαθέτουν λιγότερους πόρους ώστε να προσαρμοστούν -, είναι ταυτόχρονα οι πιο εκτεθειμένες στη ζέστη και οι πιο επιρρεπείς σε ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή».

Ωστόσο, το πώς ακριβώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις διατροφικές μας συνήθειες και ποιες θα είναι οι συνέπειες για την υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες, παραμένει ακόμα ασαφές. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου για να κατανοήσουμε πλήρως το φαινόμενο.

Με πληροφορίες από CNN Health/

huffingtonpost.gr