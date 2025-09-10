Ο Πάπας Λέων στη σέλα μιας BMW R18

Μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς εκτυλίχθηκε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Πάπας Λέων ο 14ος ανέβηκε στη σέλα μιας BMW R18 Transcontinental και την υπέγραψε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ειδικά προσαρμοσμένη μοτοσικλέτα παραδόθηκε στον Ποντίφικα από την ομάδα Jesus Bikers, που ολοκλήρωσε μια τριήμερη προσκυνηματική διαδρομή, ξεκινώντας από τη Γερμανία με τελικό προορισμό τη Ρώμη. Αν και δεν υπήρξε επίσημη αναφορά ότι ο Λέων 14ος οδήγησε τη μοτοσικλέτα, φωτογραφίες τον δείχνουν να κάθεται πλαγίως στη σέλα, φορώντας μάλιστα ένα λευκό jet κράνος.

Η BMW R18 Transcontinental, στις 18 Οκτωβρίου θα βγει σε δημοπρασία, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στη Missio Austria, για την υποστήριξη παιδιών που αναγκάζονται να εργάζονται στη Μαδαγασκάρη. Ο στόχος δεν είναι μόνο η συγκέντρωση χρημάτων αλλά και η ευαισθητοποίηση γύρω από μια σκληρή πραγματικότητα που σπάνια προβάλλεται.

Η ίδια η μοτοσικλέτα έχει τροποποιηθεί από customizer στη Γερμανία. Σχεδιάστηκε αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό Popemobile, το «παποκίνητο» αυτοκίνητο που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 1965 στη Νέα Υόρκη και ήταν βασισμένο σε ένα Jeep JK-8.

Πάντως ο Πάπας Λέων ο 14ος δεν είναι ο πρώτος Ποντίφικας που ασχολείται με μοτοσικλέτες. Μια αντίστοιχη περίπτωση είχαμε συναντήσει το 2015 όταν ο Πάπας Βενέδικτος είχε υπογράψει μια Harley-Davidson Softail Classic για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2018 ο Πάπας Φραγκίσκος δέχτηκε δώτο μια Vespa 50 του 1971 από τη Λέσχη Vespa της Ρώμης.

