Ζωντανεύει από σήμερα το Δασικό Κολέγιο

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

Τους πρώτους 20 φοιτητές του θα δεχτεί σήμερα το Δασικό Κολέγιο στον Πρόδρομο. Μετά από δεκαετή αναστολή, το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κολεγίου επιστρέφει αναβαθμισμένο, για να καλύψει το τεράστιο κενό που άφησε η πολιτική απόφαση του 2013 για τερματισμό του.

18 άντρες, 2 γυναίκες

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, θα είναι παρούσα σε αυτή την ιστορική στιγμή της επαναλειτουργίας του Δασικού Κολεγίου, για να υποδεχτεί το ακαδημαϊκό προσωπικό του κολεγίου, τους επιστημονικούς συνεργάτες και βεβαίως τους πρώτους φοιτητές, εκ των οποίων 18 άντρες και δύο γυναίκες.

Όπως αναφέρει στον «Π» ο διευθυντής του Δασικού Κολεγίου Αντρέας Μαυρογιάκουμος, το πρόγραμμα και οι εγκαταστάσεις του κολεγίου είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Το πρόγραμμα, με την επωνυμία «Ανώτερο Δίπλωμα στη Δασοπονία», θα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα, αντί στην αγγλική όπως συνέβαινε μέχρι το 2015, και θα παρέχεται δωρεάν. Θα προσφέρει επίσης στέγαση και διατροφή στους φοιτητές, ως ένα κίνητρο για να σπουδάσουν και να ζήσουν τα φοιτητικά τους χρόνια σε μία απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρογιάκουμο, οι 20 νέοι φοιτητές θα αρχίσουν την εκπαίδευσή τους με ένα δεκαπενθήμερο, ταχύρρυθμο πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης, ούτως ώστε να είναι σε κατάσταση επιφυλακής σε περιπτώσεις που ξεσπάσουν πυρκαγιές ή υπάρξουν άλλα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης. Για τον ρόλο τους αυτό το Τμήμα Δασών, μέσω του υπουργείου, επιθυμεί να προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη λήψη πολιτικής απόφασης για εξασφάλιση ενός μηνιαίου επιδόματος προς τους φοιτητές.

Το πρώτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει επτά μαθήματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πέρα από τα θέματα δασοπονίας και δασικής προστασίας, προσφέρει μαθήματα γεωλογίας, μετεωρολογίας κ.λπ. Η πλειονότητα των εκπαιδευτών αποτελείται από προσωπικό του Τμήματος Δασών, το οποίο υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Μετεωρολογίας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

74 χρόνια ιστορίας

Από το 1951 που ιδρύθηκε το Δασικό Κολέγιο, αποτελώντας το πρώτο ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, μέχρι το 2015 που αποφοίτησαν οι τελευταίοι σπουδαστές του τριετούς προγράμματος, πέρασαν από το Δασικό Κολέγιο 890 σπουδαστές. Από αυτούς οι 541 Κύπριοι και οι 349 ξένοι υπήκοοι από 48 χώρες, κυρίως της Κοινοπολιτείας, που εξασφάλιζαν υποτροφία από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Από το 2015 μέχρι σήμερα το κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν έβαλε λουκέτο. Προσέφερε βραχυπρόθεσμα προγράμματα σπουδών, για την πρακτική, κυρίως, εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασικών λειτουργών σε σχέση με τη διαχείριση και προστασία των κυπριακών δασών, την επαγγελματική κατάρτιση εθελοντών δασοπυρόσβεσης αλλά και σεμινάρια σε παιδιά και άλλα οργανωμένα σύνολα με στόχο την εμπέδωση της κουλτούρας προστασίας των δασών. Είναι για αυτόν τον λόγο που η Διεύθυνση του Δασικού Κολεγίου και του Τμήματος Δασών δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει πως οι προσπάθειές τους για επαναλειτουργία του τριετούς κύκλου σπουδών θα απέδιδαν. Κυρίως γιατί το Τμήμα Δασών έχει να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητάς του για κατάσβεση, στην προώθηση βιώσιμων δασοκομικών πρακτικών και αναδάσωσης, σε μία περίοδο που η κλιματική αλλαγή τρίζει τα δόντια της στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλώντας φυσικές καταστροφές και απερήμωση.