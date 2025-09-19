Ανησυχία για τη μεταφορά Δασοπυρόσβεσης στο ΥΠΕΣ εκφράζουν αγροτικές οργανώσεις

Την έντονη ανησυχία τους για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σχετικά με τη μετεξέλιξη του Υπουργείου Εσωτερικών και τη μεταφορά σε αυτό της Δασοπυρόσβεσης και μέρους του προσωπικού του Τμήματος Δασών, εκφράζουν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός και Νέα Αγροτική Κίνηση.

Σημειώνουν ότι η απόφαση για διαμελισμό του Τμήματος Δασών, εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διαχείρισης των δασών και της πυροπροστασίας, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

«Πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε σύγχυση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών του Τμήματος Δασών και μια τέτοια εξέλιξη, πιθανόν να μας οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς ιδιαίτερα σήμερα που η πατρίδα μας βιώνει έντονα, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το Αγροτικό Κίνημα, διαχρονικά διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζητήματα πυροπροστασίας, με ιδιαίτερη συμβολή στο άνοιγμα του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, αλλά και με συνεχείς παρεμβάσεις για τη συνεργασία ανάμεσα στους αγρότες, τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες», προσθέτουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η εμπειρία αυτή, που βασίζεται στην πράξη, τα βιώματα και τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου μας, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

«Για τον λόγο αυτόν, καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να ανοίξουν άμεσα έναν ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων, στον οποίο θα συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Μόνο μέσα από τη συλλογική σοφία και τη σύνθεση των απόψεων μπορεί να διαμορφωθεί η πιο κατάλληλη απόφαση, που θα ενισχύει ουσιαστικά την πυροπροστασία του τόπου και θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον», καταλήγουν οι αγροτικές οργανώσεις.