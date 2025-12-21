Στα Λεύκαρα το πρώτο στίγμα της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ - Το λογότυπο (φώτος, βίντεο)

Στα Λεύκαρα, έναν χώρο με ισχυρό πολιτιστικό φορτίο και αναγνωρίσιμη διεθνή ταυτότητα, η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζει το πλαίσιο της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026. Η τελετή αποκάλυψης λειτουργεί ως το πρώτο δημόσιο σημείο αναφοράς ενός εξαμήνου που προετοιμάζεται εδώ και μήνες σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με συσσωρευμένες κρίσεις και δύσκολες αποφάσεις.

Η επιλογή των Λευκάρων αποτυπώνει τη βούληση της Λευκωσίας να συνδέσει την ευρωπαϊκή της παρουσία με στοιχεία πολιτιστικής συνέχειας και εξωστρέφειας. Το χωριό, γνωστό διεθνώς για τη χειροτεχνική του παράδοση, χρησιμοποιείται ως σκηνικό για να προβληθεί ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κύπρο ως κράτος μέλος με ιδιαίτερη γεωγραφική και πολιτική βαρύτητα στην Ανατολική Μεσόγειο.







Πέρα από το συμβολικό επίπεδο, η Κυπριακή Προεδρία καλείται να διαχειριστεί ένα βαρύ θεσμικό και πολιτικό φορτίο. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Πρόκειται για φακέλους που απαιτούν συντονισμό, τεχνική επάρκεια και ικανότητα γεφύρωσης διαφορετικών θέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Κεντρική θέση στο πλαίσιο που προβάλλεται από τη Λευκωσία κατέχει η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυπριακή πλευρά υποστηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι κρίσιμες υποδομές, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων εξαρτήσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη γειτονική πολιτική της ΕΕ και στις σχέσεις με την ευρύτερη Μέση Ανατολή, πεδίο στο οποίο η Κύπρος φιλοδοξεί να έχει ενεργότερο ρόλο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.

Η διεύρυνση της Ένωσης παραμένει ακόμη ένας φάκελος με πολιτικό βάρος. Η Λευκωσία έχει διαμηνύσει ότι επιδιώκει πρόοδο σε ενταξιακές διαδικασίες, χωρίς να υποβαθμίζεται η τήρηση των ευρωπαϊκών κριτηρίων, σε μια συγκυρία όπου η διεύρυνση εξακολουθεί να προκαλεί εσωτερικές ενστάσεις και διαφορετικές αναγνώσεις εντός της ΕΕ.

Η παρουσίαση στα Λεύκαρα λειτουργεί, έτσι, ως εισαγωγή στο πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Κυπριακή Προεδρία. Το πραγματικό αποτύπωμα του εξαμήνου θα κριθεί από τη διαχείριση των φακέλων και από την ικανότητα της Λευκωσίας να συντονίσει, να μεσολαβήσει και να παραδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ένα Συμβούλιο που αναζητά σταθερότητα και κατεύθυνση.

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση:









