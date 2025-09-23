BirdLife Cyprus για λιμάνι Πεντακώμου: Γιατί διπλασιάστηκαν οι τεχνητοί ογκόλιθοι;

Με σωρεία ερωτημάτων που αναδεικνύουν τις σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο που διεξάγονται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εκδίδονται αδειοδοτήσεις έργων στην Κύπρο, επανέρχεται το BirdLife Cyprus, εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά πόσο η ανάπτυξη του λιμανιού στο Πεντάγωνο αποτελεί απειλή για τη Μεσογειακή Φώκια.
Σύμφωνα με επιστολές που στάλθηκαν χθες από τη διευθύντρια του BirdLife Cyprus, Μέλπω Αποστολίδου, προς τους Διευθυντές του Τμήματος Πολεοδομίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κ. Κούνδρουρο και Θ. Μεσημέρη, μετά από την ενδελεχή μελέτη όλων των σχετικών εγγράφων εγείρονται σημαντικά ερωτήματα, για τα οποία η ΜΚΟ ζητά άμεσες διευκρινήσεις, γύρω για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια του εν λόγω έργου.
Το έργο αφορά την κατασκευή λιμανιού μήκους περίπου 360 μέτρων για την εξυπηρέτηση του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, σε μια από τις τελευταίες ανέγγιχτες ακτές της Κύπρου, όπου ζει, τρέφεται και ξεκουράζεται η απειλούμενη Μεσογειακή φώκια. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από προσφυγή της BirdLife Cyprus και των Φίλων της Γης Κύπρου, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε τον περασμένο Απρίλιο ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής των εργασιών, μια πρωτοφανής απόφαση για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη στην Κύπρο.
Οι επιστολές της Birdlife Cyprus καταγγέλλουν τα εξής:
- Τεράστιες αποκλίσεις στις ποσότητες υλικών ανάμεσα στην περιβαλλοντική γνωμοδότηση και τα έγγραφα του κυβερνητικού διαγωνισμού. Η θέση της ΜΚΟ είναι πως το έργο αξιολογήθηκε με λανθασμένα στοιχεία, τα οποία παραπλανούν για τις πραγματικές ανάγκες και επιπτώσεις του. Φέρει ως παράδειγμα τους τεχνητούς ογκόλιθους όπου η Περιβαλλοντική Γνωμοδότηση αναφέρει ότι θα χρειαστούν 24000 m3, ενώ στον κυβερνητικό διαγωνισμό για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του λιμανιού οι ποσότητες που τελικά ζητήθηκαν είναι 82300 m3.
- Καθυστέρηση στην ένταξη της περιοχής «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» στο Δίκτυο Natura 2000. Παρότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ετοίμασε προσχέδιο από τον Αύγουστο 2022 για την ένταξη της περιοχής «Άγιος Γεώργιος Αλαμάνου» στο δίκτυο Natura 2000, τρία χρόνια μετά δεν έχει γίνει καμία υποβολή στην Κομισιόν. Αυτό αφήνει μια κρίσιμη περιοχή χωρίς την απαραίτητη θεσμική προστασία.
- Τις ανησυχίες του BirdLife Cyprus για πιθανή «σαλαμοποίηση» της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, λόγω ασφαλτόστρωσης του δρόμου που οδηγεί στο λιμάνι, κάτι που δεν περιλήφθηκε στην αρχική αξιολόγηση.
- Πιθανή μη συμμόρφωση με τους όρους της Πολεοδομικής Έγκρισης: Η Πολεοδομία είχε θέσει όρους ώστε οι αποθήκες να παραμείνουν στον ελάχιστο αριθμό και να εξεταστεί η ενοποίησή τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική ρύπανση στους λευκούς βράχους της περιοχής. Ωστόσο, τα κατασκευαστικά σχέδια του διαγωνισμού δείχνουν οκτώ διακριτά κτίρια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση του έργου.