BirdLife Cyprus για λιμάνι Πεντακώμου: Γιατί διπλασιάστηκαν οι τεχνητοί ογκόλιθοι;

Με σωρεία ερωτημάτων που αναδεικνύουν τις σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο που διεξάγονται οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εκδίδονται αδειοδοτήσεις έργων στην Κύπρο, επανέρχεται το BirdLife Cyprus, εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά πόσο η ανάπτυξη του λιμανιού στο Πεντάγωνο αποτελεί απειλή για τη Μεσογειακή Φώκια.

Σύμφωνα με επιστολές που στάλθηκαν χθες από τη διευθύντρια του BirdLife Cyprus, Μέλπω Αποστολίδου, προς τους Διευθυντές του Τμήματος Πολεοδομίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κ. Κούνδρουρο και Θ. Μεσημέρη, μετά από την ενδελεχή μελέτη όλων των σχετικών εγγράφων εγείρονται σημαντικά ερωτήματα, για τα οποία η ΜΚΟ ζητά άμεσες διευκρινήσεις, γύρω για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια του εν λόγω έργου.

Το έργο αφορά την κατασκευή λιμανιού μήκους περίπου 360 μέτρων για την εξυπηρέτηση του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, σε μια από τις τελευταίες ανέγγιχτες ακτές της Κύπρου, όπου ζει, τρέφεται και ξεκουράζεται η απειλούμενη Μεσογειακή φώκια. Υπενθυμίζουμε ότι μετά από προσφυγή της BirdLife Cyprus και των Φίλων της Γης Κύπρου, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε τον περασμένο Απρίλιο ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής των εργασιών, μια πρωτοφανής απόφαση για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη στην Κύπρο.

Οι επιστολές της Birdlife Cyprus καταγγέλλουν τα εξής: