Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική δράση καθαρισμού στην αλυκή Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το City Friends Club, πραγματοποίησαν με επιτυχία ακόμα μία σημαντική περιβαλλοντική δράση, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαριότητας, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι "η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εκδρομικό χώρο δίπλα στην αλυκή Λάρνακας και είχε ως στόχο τον εθελοντικό καθαρισμό της περιοχής, προσβλέποντας στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας".

Σημειώνεται ότι "η συμμετοχή του κόσμου ήταν ενθαρρυντική, με 53 εθελοντές να συμβάλλουν ενεργά στον καθαρισμό του χώρου. Συνολικά, περισυνελέγησαν 37 σακούλες γενικών απορριμμάτων, 10 σακούλες PMD (πλαστικά, μέταλλα, δοχεία), 50 κιλά ογκώδη απορρίμματα".

Αναφέρεται ότι "οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με γάντια, σακούλες και νερό, ενώ η δράση συνοδεύτηκε από μουσική και κλήρωση δώρων".

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία "επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Δήμου Λάρνακας και των συνεργαζόμενων φορέων να καταστήσουν τη Λάρνακα μια πόλη πρότυπο σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης", προστίθεται.

Ο Δήμος Λάρνακας ευχαριστεί, τέλος, "όλους τους εθελοντές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους και συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον της πόλης μας".