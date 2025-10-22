Σκέψεις να αποκοπεί η πρόσβαση στις αλυκές Λάρνακας μετά τον εγκλωβισμό οχημάτων για το... «χρυσό» ηλιοβασίλεμα

Το θέμα της αποκοπής πρόσβασης στις αλυκές Λάρνακας, μετά τον εγκλωβισμό για μέρες, δύο αυτοκινήτων στη μεγάλη αλυκή της πόλης, συζήτησαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης τους, εμπλεκόμενοι φορείς.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Λάρνακας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για την εφαρμογή επιπλέον μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης στις Αλυκές της Λάρνακας».

Η συνάντηση «εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για ανοιχτό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς επί θεμάτων που αφορούν την προστασία των αλυκών Λάρνακας, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους του νησιού μας με πλούσια βιοποικιλότητα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε λύσεις όπως η επανατοποθέτηση πασσάλων και η διερεύνηση της επιλογής τοποθέτησης ογκόλιθων σε καίρια σημεία εισόδου μηχανοκίνητων οχημάτων, η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ενημερωτικών πινακίδων και η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροτόπου της αλυκής».

Σημειώνεται ότι «η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροτόπου της αλυκής όταν οι αλυκές ξηραίνονται, μπορεί εύκολα να καταστρέψει αυγά και νεοσσούς πουλιών που φωλιάζουν στη γυμνή επιφάνεια των αλυκών. Παράλληλα, καταστρέφει την κύρια τροφή των φλαμίνγκο και των πουλιών που είναι οι γαρίδες άλμης Αρτέμια (Artemia salina) οι οποίες είναι τόσο μικροσκοπικές που δεν είναι εύκολα ορατές με γυμνό μάτι».

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες «όταν οι αλυκές ξηραίνονται, οι γαρίδες παραμένουν αδρανείς μέσα σε κύστες, περιμένοντας τις βροχές ώστε να εκκολαφθούν».

Υπενθυμίζεται πως οι επισκέπτες «για να απολαύσουν τις αλυκές της πόλης, μπορούν να ακολουθούν τα καθορισμένα μονοπάτια ή και να επισκέπτονται το πτηνοπαρατηρητήριο και τους καθορισμένους χώρους ξεκούρασης και θέας κατά μήκος των μονοπατιών».

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας «παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία των αλυκών Λάρνακας με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ