Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας

Προ των πυλών βρίσκεται ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας και η πόλη του Ζήνωνα προετοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου.

Το πρωί της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διάσκεψη Τύπου, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα και οι φετινές δράσεις του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, επισήμανε ότι ο Μαραθώνιος έβαλε τη Λάρνακα στον χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι την περίοδο διεξαγωγής του η πόλη γεμίζει με χαρά. Όπως σημείωσε, μέσα σε λίγα χρόνια ο θεσμός έχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της διοργάνωσης, Κωνσταντίνος Ντάλτας, τόνισε ότι η πρόοδος του Μαραθωνίου είναι συλλογικό επίτευγμα, αναδεικνύοντας τον Δήμο Λάρνακας ως πολύτιμο συνδιοργανωτή. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση θα ξεπεράσει την επιτυχία της περσινής.

Ο Διευθυντής του Radisson Blu Hotel, Μάκης Νικολάου, υπενθύμισε ότι ο Μαραθώνιος ξεκίνησε το 2017 με στόχο να αναδείξει τη Λάρνακα στο προσκήνιο του διεθνούς αθλητικού τουρισμού και ότι το ξενοδοχείο στάθηκε δίπλα στη διοργάνωση από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Γεωργία Καλτσή, αθλήτρια της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο ΠΑΣΚΑ και life coach instructor, η οποία θα συμμετάσχει φέτος στον Μαραθώνιο. Μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε πριν από δέκα χρόνια, επαναπροσδιόρισε τη ζωή της μέσα από τον αθλητισμό και τη δράση, εκπροσωπώντας τη δύναμη της θέλησης.

Κατά τη διάσκεψη, προβλήθηκε βίντεο-αφιέρωμα στην AbleBook, η οποία, με οδηγό τον ιδρυτή της Ανδρέα Βασιλείου, θα συμμετάσχει για έκτη συνεχή χρονιά στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, μαζί με το Κέντρο Εκπαίδευσης και αποκατάστασης «Υπάρχω», με στόχο να φτάσει τους 100 συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν ο Αγώνας Δρόμου 5χλμ. και ο Εταιρικός Αγώνας 5χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ προσέλευσης, με περισσότερους από 13.000 δρομείς από 85 χώρες, ενώ καταγράφεται και παγκύπριο ρεκόρ συμμετοχών στον Μαραθώνιο δρόμο, με πάνω από 1.000 μαραθωνοδρόμους στην κλασική διαδρομή.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://larnakamarathon.com/