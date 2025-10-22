Σύμπραξη για την επόμενη μέρα των εθελοντών – Συμφώνησαν ΥΠΕΣ και Χαραλαμπίδου

Παντρεύονται πλέον οι δύο πρωτοβουλίες για νομοθετική ρύθμιση των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, οι οποίες μέχρι σήμερα κινούνταν παράλληλα. Πρόκειται για την πρόταση νόμου της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου και το υπό επεξεργασία κείμενο της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα οποία αποφασίστηκε να συνενωθούν σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, το οποίο θα κατατεθεί στις αρχές Νοεμβρίου ως τελική πρόταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την κα Χαραλαμπίδου. Στόχος είναι να τεθεί ένα οργανωμένο και θεσμοθετημένο πλαίσιο για την ένταξη, εκπαίδευση, στήριξη και αξιοποίηση των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές.

«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα πως, όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, έχουμε ένα αποτέλεσμα για το συμφέρον του τόπου», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, μετά από συνεδρίαση εμπλεκομένων για το θέμα, ώστε να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες.

Στη σύσκεψη καθορίστηκαν, όπως είπε ο κ. Ιωάννου, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν άμεσα συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών την επόμενη εβδομάδα, για να εμπλουτιστεί η πρόταση νόμου της κας Χαραλαμπίδου με εισηγήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Στόχος πριν το επόμενο καλοκαίρι ο κρατικός μηχανισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών να είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε επίπεδο αξιοποίησης εθελοντών.

«Η άμεση επαφή ενισχύεται»

Όπως πληροφορείται ο «Π», ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών τέθηκαν για εξέταση τα αιτήματα, αλλά και ανησυχίες των υφιστάμενων πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων, για την επόμενη μέρα. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π», οι πιστοποιημένοι εθελοντές πυρόσβεσης ανησυχούν κυρίως μήπως μετά από ένταξή τους υπό μία κοινή ομπρέλα κρατικής υπηρεσίας, χαθεί η σημερινή άμεση επαφή και σχέση τους με τις κρατικές υπηρεσίες πυρόσβεσης, διότι, όπως θεωρούν, αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο ανταπόκρισής τους και την αποτελεσματικότητα της συνδρομής τους. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες υπάγονται στην Πυροσβεστική και το Τμήμα Δασών.

Όπως διαφαίνεται, στο τέλος θα διασκεδαστούν οι ανησυχίες των εθελοντών. Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρθηκε στον «Π» ότι μπορεί μεν οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες να εγγραφούν στο Μητρώο Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών, το οποίο στο παρόν στάδιο δεν γνωρίζουν ποια κρατική Υπηρεσία θα χειρίζεται, ωστόσο θα κληθούν να δηλώσουν σε ποια κρατική υπηρεσία επιθυμούν να «υπαχθούν», ώστε να λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να ανταποκρίνονται με ασφάλεια όταν θα καλούνται σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. «Η άμεση επαφή τους όχι μόνο δεν χάνεται με την προτεινόμενο νομοθεσία, αλλά ενισχύεται, δεδομένου ότι θεσμοθετείται η συνεργασία τους με τη συγκεκριμένη κρατική Υπηρεσία, υπό την ευθύνη της οποίας θα ενταχθούν», διαβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά πάσα πιθανότητα, οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες θα είναι υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας όταν θα λειτουργήσει. Στην ουσία, το νέο θεσμοθετημένο πλαίσιο των εθελοντικών ομάδων θα τεθεί κάτω από την ομπρέλα της μεταρρύθμισης του τομέα της πολιτικής προστασίας, η οποία περιλαμβάνει και τη μεταφορά των υπηρεσιών πυρόσβεσης κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας.

H πρόταση νόμου της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια νομοθετική βάση, με την οποία θα θεσμοθετούνται κάποια βασικά ζητήματα και κατ’ επέκταση θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε υπηρεσία, που θέλει να εμπλέκει εξειδικευμένες ομάδες εθελοντών στις επιχειρήσεις της, να εκδίδει δικούς της εξειδικευμένους κανονισμούς και διατάξεις, με περαιτέρω λεπτομέρειες, αναλόγως των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας.

«Επιλύονται διαχρονικά προβλήματα»

Από πλευράς της, η κα Χαραλαμπίδου τόνισε μετά τη σύσκεψη ότι στόχος είναι η πρόταση να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση το συντομότερο, λαμβάνοντας υπόψη το επείγον του θέματος, δεδομένων των στενών χρονοδιαγραμμάτων που έχει η Βουλή μέχρι το κλείσιμο των εργασιών της, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών. «Είναι πολύ σημαντικό, η πρόταση νόμου να ψηφιστεί και να τεθεί σε ισχύ πριν από το καλοκαίρι, ώστε να ενισχυθεί δραστικά το όλο σύστημα ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά φυσικών καταστροφών, που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και το φυσικό μας περιβάλλον», σημείωσε.

Όπως είπε η κα Χαραλαμπίδου, «με τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων επιλύονται διαχρονικά προβλήματα όσον αφορά τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες και θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η βούληση και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όπως είναι η Πυροσβεστική, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων». Η κα Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η σύσκεψη έρχεται σε συνέχεια της σύσκεψης που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμφώνησαν με την πρόταση νόμου. «Είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση, προκειμένου να προχωρούν κάποια ζητήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα προχωρήσουμε και ελπίζω να βρεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση η συγκεκριμένη πρόταση νόμου το συντομότερο», δήλωσε η βουλεύτρια.

Δημιουργία Μητρώου

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες θα συνεχίσουν ως έχουν. «Αυτό που ρυθμίζει η πρόταση νόμου της κας Χαραλαμπίδου είναι από τούδε και στο εξής θα εγγράφονται στο Μητρώο όποιες ομάδες θέλουν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά και θα υπάγονται σε συγκεκριμένη κρατική υπηρεσία. Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει το έργο της Πολιτικής Άμυνας ως εθελοντική ομάδα, θα εγγραφεί στο Μητρώο, θα τύχει εκπαίδευσης από την Πολιτική Άμυνα και σε περιόδους κρίσης θα τίθεται κάτω από τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας», πρόσθεσε.

Από την ασφάλεια και τους εξοπλισμούς μέχρι τον συντονισμό

Συμπληρώνοντας στις αναφορές του κ. Ιωάννου, η κα Χαραλαμπίδου είπε ότι «η πρόταση νόμου προβλέπει και για θέματα ασφάλειας, για θέματα εξοπλισμών, για θέματα συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων. Και αυτήν τη στιγμή τι προσπαθούμε να κάνουμε; Μετά που συμφωνήθηκε η πρόταση νόμου για τις πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών, να έχουμε και μια συμφωνία –που φαίνεται να υπάρχει- και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε να μην αναλωθεί χρόνος και να προλάβουμε την ψήφιση της πρότασης νόμου πριν το ερχόμενο καλοκαίρι».

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών συμμετείχαν, εκτός από τον υπουργό Εσωτερικών και την κα Χαραλαμπίδου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών, της Πολιτικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.