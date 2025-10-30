Στα κατεχόμενα αναρρώνει ένας από τους ισπανικούς γύπες – Βρέθηκε εξουθενωμένος (εικόνες)

Σε ιδιωτικό κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής στα κατεχόμενα βρίσκεται από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας (Τρίτη 21 Οκτωβρίου) ένας από τους Γύπες που έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια από την Ισπανία ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου πτηνού με πομπό, οι δύο φορείς διαπίστωσαν ότι παρέμενε για αρκετές ώρες ακινητοποιημένος στο ίδιο σημείο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από αυτό το είδος. Εξέπεμπε σήμα από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, αρχικά από την οροφή ενός κτηρίου και μετά από σημείο κοντά σε υγρότοπο. Τότε ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος κινητοποιήθηκε και, αφού έκρινε ότι το πτηνό έπρεπε άμεσα να τύχει περίθαλψης, επικοινώνησε με το εξειδικευμενό κέντρο και ζήτησε βοήθεια.

Ο Γύπας εντοπίστηκε εξουθενωμένος και αφυδατομένος, όπως ανέφερε στον «Π» η διευθύντρια του Πτηνολογικού Συνδέσμου, Μέλπω Αποστολίδου. «Ανταποκριθήκαμε άμεσα και ο πρώτος γύπας από την ίδρυση του Νοσοκομείου Άγριας Ζωής έχει πλέον εισαχθεί. Το πουλί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση - εξαιρετικά αδύναμο και παλεύει για τη ζωή του. Η προκαταρκτική εξέταση δεν έδειξε εξωτερικούς τραυματισμούς, αλλά θα ακολουθήσει λεπτομερής έλεγχος μόλις σταθεροποιηθεί το πουλί», ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, τη μέρα της συλλογής του πτηνού το εξειδικευμένο κέντρο.

Βελτίωση στην εικόνα – Σε αναμονή για τα αποτελέσματα εξετάσεων

Πλέον, μετά από 10 μέρες φροντίδας, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζεται βελτιωμένη. Σύμφωνα με την κα Αποστολίδου, το πουλί έχει βάλει βάρος και τα σημάδια της αφυδάτωσης έχουν φύγει. Αφού, πάλι μέσω συνεργασίας, εξασφαλίστηκαν δείγματα από το πουλί, αποστάλθηκαν στο Γενικό Χημείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τοξικολογικές εξετάσεις, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για διερεύνηση τυχόν ασθένειας και σε ιδιωτικό εργαστήριο στις ελεύθερες περιοχές για έλεγχο μολύβδου, διότι εάν ο Γύπας κατανάλωσε πυροβολημένο πτηνό, αυτό αποτελεί τοξική τροφή.

Αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με την κα Αποστολίδου, βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Γύπας παραμένει στο κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής στα κατεχόμενα και τις προσεχείς μέρες, μετά και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ο Σύνδεσμος θα εκδώσει ανακοίνωση για την πορεία της υγείας του και την απελεύθερωσή του ξανά στη φύση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η διευθύντρια του Πτηνολογικού απέκλεισε το ενδεχόμενο το πουλι να αρρώστησε από πείνα που προκαλεί η δυσκολία εξεύρεσης τροφής. Το βάρος που είχε όταν βρέθηκε, τόνισε, ήταν 6 κιλά, το οποίο είναι ενδεικτικό του ότι δεν αρώστησε από έλλειψη τροφής.

Ο Γύπας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ανάρρωσης, σε φωτογραφία του Ιουλίου του 2024. Λειτουργοί του Πτηνολογικού και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας τοποθετούν στο φτέρωμά του τον πομπό παρακολούθησης, ο οποίος σήμερα συνέβαλε στο να ηχήσει έγκαιρα «κόκκινος συναγερμός».

Απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 2024

Ο συγκεκριμένος Γύπας ήταν ελεύθερος στους κυπριακούς αιθέρες περίπου εδώ και έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, μετά την εισαγωγή του μαζί με άλλους γύπες από την Ανδαλουσία της Ισπανίας και την παραμονή του σε ειδικό κλωβό για εγκλιματισμό, απελευθερώθηκε από τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τον Ιούλιο του 2024. Πριν την απελευθέρωση οι δύο φορείς τοποθετούν ειδικούς πομπούς σε όλους τους Γύπες, για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους, ώστε να κινητοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης αλλά και για σκοπούς έρευνας.

45 Γύπες βρίσκονται ελεύθεροι αυτήν τη στιγμή στην Κυπρο. Οι Γύπες που εισάγονται τα τελευταία χρόνια για ενίσχυση του πληθυσμού του Πυρόχρου Γύπα, αποτελούν δωρεά της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.