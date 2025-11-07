Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγό για την εξοικονόμηση νερού απέστειλε σε 25.000 γεωργούς το Τμήμα Γεωργίας

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η δράση αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης νερού στην αγροτική παραγωγή.

Στην αποστολή οδηγού σε πέραν των 25 χιλιάδων γεωργών, με συστάσεις και καλές πρακτικές εφαρμογές, που στόχο έχουν την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση του νερού κατά την άρδευση, προχώρησε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας, «στοχεύει στην ενημέρωση και στήριξη των γεωργών, μέσα από την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών που συμβάλλουν στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και στη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, απέναντι στις προκλήσεις που προκαλεί η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού για σκοπούς άρδευσης».

Αναφέρει ότι ο οδηγός, ο οποίος έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά σε περισσότερους από 25 χιλιάδες γεωργούς, περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν να διαχειριστούν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, εφαρμόζοντας, ανάμεσα σε άλλα τη χρήση συστημάτων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, μέτρα περιορισμού της εξάτμισης, τακτικό έλεγχο και συντήρηση του αρδευτικού εξοπλισμού για περιορισμό των απωλειών νερού και συλλογή και αξιοποίηση του νερού της βροχής, εκεί και όπου είναι εφικτό.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η δράση αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης νερού στην αγροτική παραγωγή, μέσα από ενημέρωση, τεχνική καθοδήγηση και στήριξη των γεωργών από τα αρμόδια Τμήματα.

Τέλος, το Τμήμα αναφέρει ότι για περισσότερες πληροφορίες οι αγρότες και αγρότισσες μπορούν να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

