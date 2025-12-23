Κύπριος καθηγητής ανάμεσα στους 100 "πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ογκολογία"

Το διεθνές ογκολογικό μέσο OncoDaily συμπεριέλαβε για το 2025 τον Καθηγητή Λοΐζο Γ. Λοΐζου στη λίστα των 100 Most Influential People in Oncology (πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ογκολογία), αναγνωρίζοντας το πολυετές έργο του και τη συνολική συμβολή του στην παιδιατρική ογκολογία, τη διεθνή συνεργασία και τη μείωση των ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ , η συγκεκριμένη διάκριση δεν αφορά μεμονωμένα ένα πρόσωπο, αλλά αποτελεί αναγνώριση ενός κυπριακού μοντέλου επιστημονικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης, που αναπτύχθηκε διαχρονικά με συνέπεια, συνεργασία και όραμα, και το οποίο σήμερα έχει διεθνή εμβέλεια.

Ο Καθηγητής Λοΐζος Γ. Λοΐζου υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδιατρικής ογκολογίας στην Κύπρο από το 1990, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ίασης για τον παιδικό καρκίνο.

Παράλληλα, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων παιδιατρικής ογκολογίας σε χώρες με περιορισμένους πόρους, ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια Αφρική — σε χώρες όπως η Σενεγάλη, η Μπουρκίνα Φάσο και η Ακτή Ελεφαντοστού — καθώς και στη Νότια Αφρικανική Ήπειρο, με έμφαση στη Μποτσουάνα και στις υπόλοιπες δεκαπέντε χώρες της Κοινότητας Ανάπτυξης της Νοτίου Αφρικής (SADC), μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2023, με τη στήριξη του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, τέθηκε σε εφαρμογή το Κυπριακό Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά με Καρκίνο (Cyprus International Action Plan for Children with Cancer – Cy-IAPCC), ένα διεθνές σχέδιο δράσης που στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ενίσχυση συστημάτων υγείας, την παροχή βασικών φαρμάκων, την ανάπτυξη παιδιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας και τη στήριξη χωρών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ανισότητες στη φροντίδα παιδιών με καρκίνο.

Ήδη, μέσω του σχεδίου αυτού, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Κυπριακή κυβέρνηση και διεθνείς εταίρους.

Η αναγνώριση από το OncoDaily υπογραμμίζει ότι μια μικρή χώρα, όπως η Κύπρος, μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν επενδύει στη γνώση, στη συνεργασία και στον άνθρωπο. Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της κοινωνικής προσφοράς ως μοχλών προόδου στην ιατρική και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη διεθνή αυτή αναγνώριση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αποκορύφωμα, αλλά ως ενίσχυση της ευθύνης να συνεχιστεί και να διευρυνθεί το έργο για τα παιδιά με καρκίνο, στην Κύπρο και πέραν αυτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ