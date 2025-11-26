Στα καταφύγια του Τροόδους οι νυχτερίδες για τον χειμώνα - Το μήνυμα του Τμήματος Δασών (εικόνες)

Ο καιρός άλλαξε, οι θερμοκρασίες έπεσαν και οι νυχτερίδες της Κύπρου έχουν ήδη αρχίσει να επιλέγουν τα χειμερινά καταφύγιά τους για τη διαδικασία της χειμέριας νάρκης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, στο νησί μας, τα βασικά χειμερινά καταφύγια βρίσκονται εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους μέχρι και τα 1800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί, σε ήσυχους και σταθερά δροσερούς χώρους, οι νυχτερίδες περνούν τους πιο απαιτητικούς μήνες του χρόνου. Η χειμερία νάρκη είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδος για τα ζώα αυτά. Κάθε ενόχληση, ήχος, φως, δόνηση, μπορεί να τα αναγκάσει να ξυπνήσουν, ξοδεύοντας πολύτιμη ενέργεια που δεν μπορούν να ανακτήσουν εύκολα τον χειμώνα. Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για την επιβίωσή τους.

Η υπηρεσία υπενθυμίζει:

- Αποφύγετε να μπαίνετε σε σπηλιές, στοές ή άλλους χώρους όπου μπορεί να κουρνιάζουν.

- Κρατήστε χαμηλά τον θόρυβο.

- Μην χρησιμοποιείτε φλας ή φακούς με έντονο φως.

Σεβόμαστε τη φύση και προστατεύουμε τις νυχτερίδες αφού αποτελούν πολύ ωφέλιμα ζώα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Στην Κύπρο απαντούν 19 είδη νυχτερίδων από τα οποία τα 18 είναι εντομοφάγα ενώ ένα τρέφεται κυρίως με φρούτα. Όλα τα είδη προστατεύονται τόσο από την Εθνική νομοθεσία όσο και από Ευρωπαϊκές οδηγίες και συμβάσεις αφού αποτελούν σε όλο τον κόσμο ευάλωτα και απειλούμενα είδη.







