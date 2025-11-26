Εκπαιδευτική Ημερίδα ERB ASFALISTIKI - «Γνώση, Εμπειρία, Τεχνολογία: Δυνάμεις Πυρασφάλειας»

Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου της Κύπρου και μέλος του Ομίλου Eurobank, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Γνώση, Εμπειρία, Τεχνολογία: Δυνάμεις Πυρασφάλειας». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου της ERB CYPRUS, στη Λευκωσία και απευθυνόταν σε στελέχη Οργανισμών και επιχειρήσεων, πελάτες της Εταιρείας, απ’ όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε με σύντομο χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ERB ASFALISTIKI είναι πάντοτε προσηλωμένη στη στήριξη και προστασία των πελατών της. Πέραν των καινοτόμων και ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχει, βασικός πυλώνας της πελατοκεντρικής στρατηγικής της Εταιρείας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, όπως η διοργάνωση τέτοιων Ημερίδων».

Η Ημερίδα φιλοξένησε τους κύριους Αυγουστίνο Χατζηγιάννη, Ιωάννη Θεοδοσίου και Ζήνωνα Αποστόλου, ως εμπειρογνώμονες των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, ενώ τον συντονισμό της Ημερίδας είχε ο κ. Γιώργος Κυριάκου. Τα θέματα αφορούσαν τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιάς, όπως οι αιτίες εκδήλωσης των πυρκαγιών, οι καλές και κακές πρακτικές που εφαρμόζονται σε βιομηχανικά / επαγγελματικά υποστατικά, περιπτωσιακές μελέτες πυρκαγιών, καθώς και τα θέματα των νέων τεχνολογιών στη πρόληψη πυρκαγιών. Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν πρακτική εξάσκηση κατάσβεσης ελεγχόμενης πυρκαγιάς με τη χρήση φορητού πυροσβεστήρα.

Η Ημερίδα στέφθηκε με επιτυχία, καθώς περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις, ενημερώθηκαν και είχαν εποικοδομητική συζήτηση με τους εισηγητές. Η ERB ASFALISTIKI, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη συστηματική επιμόρφωση των πελατών της, καθώς η γνώση είναι δύναμη. Δύναμη Ασφάλειας.