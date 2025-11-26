Κοινό αίτημα Κύπρου και Λιβάνου για μελέτη για ηλεκτρική διασύνδεση από την Παγκόσμια Τράπεζα - Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη (βίντεο)

Κύπρος και Λίβανος συμφώνησαν στην προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Βυρητό, όπου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον ομόλογό του, Ζοζέφ Αούν: «Κύπρος και Λίβανος αποτάθηκαν από κοινού προς την Παγκόσμια Τράπεζα, για ετοιμασία σχετικής μελέτης σκοπιμότητας» για το συγκεκριμένο έργο. Οι δύο Πρόεδροι χαιρέτισαν, επίσης, τον διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Λιβάνου.

Σημειώνεται ότι, οι Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ζοζέφ Αούν συμφώνησαν υπέγραψαν, σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, αναθεωρημένη Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, κλείνοντας μια εκκρεμότητα σχεδόν 20 ετών.

Ανοίγουν οι προοπτικές συνεργασίας σε ενέργεια και υποδομές

«Η Συμφωνία που μόλις υπογράψαμε ενισχύει ουσιαστικά τις προοπτικές συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η Ενέργεια και οι Υποδομές. Παρέχει παράλληλα την αναγκαία νομική και οικονομική βεβαιότητα και ασφάλεια σε δυνητικούς επενδυτές, ενισχύοντας την ίδια στιγμή την προσπάθεια των δύο χωρών για περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών μας προγραμμάτων», συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τις προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των πολιτών, αλλά και την προοπτική της περιοχής να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

«Πέρα όμως από το ενεργειακό και οικονομικό αποτύπωμα της, πρέπει να υπογραμμίσω και το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως τέτοιου είδους συμφωνίες αποτελούν στρατηγικό θεμέλιο περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας σε μια δύσκολη περιοχή με πολλές προκλήσεις. Και σήμερα, με αποφασιστικότητα, με όραμα, με βαθιά πίστη στις δυνατότητες των χωρών μας, και μέσα από μια θετική προσέγγιση, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για ένα πιο ασφαλές, μέλλον, για τις χώρες μας και την ευρύτερη περιοχή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.