Νηνεμία στο οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο

Το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο δεν κατέγραψε ουσιαστική μεταβολή τον Νοέμβριο, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να παραμένει περίπου στο επίπεδο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη βελτίωση του κλίματος στους υπόλοιπους τομείς και την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Η αποδυνάμωση του κλίματος στις υπηρεσίες ήταν κυρίως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των αξιολογήσεων για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου.

Η άνοδος του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές προήλθε από βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές που συνθέτουν το κλίμα, οι οποίες καλύπτουν την τρέχουσα δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τις προσδοκίες τους για τη δραστηριότητα κατά το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση, παρά την επιδείνωση των αξιολογήσεων για τα τρέχοντα αποθέματα, το κλίμα καλυτέρευσε οριακά λόγω βελτιωμένων απαντήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και θετικότερων εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Το Νοέμβριο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενδυναμώθηκε, με όλες τις συνιστώσες του καταναλωτικού κλίματος να σημειώνουν βελτίωση. Συγκριτικά με τον Οκτώβριο, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική τους κατάσταση ήταν ευνοϊκότερες και οι εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση τόσο των νοικοκυριών τους όσο και της χώρας καταγράφηκαν πιο αισιόδοξες. Επιπρόσθετα, οι προθέσεις των καταναλωτών να προβούν σε μεγάλες αγορές ενισχύθηκαν ελαφρώς τον Νοέμβριο.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε μικρή υποχώρηση τον Νοέμβριο, κυρίως λόγω μείωσης της καταναλωτικής αβεβαιότητας σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες. Η επιχειρηματική αβεβαιότητα τον Νοέμβριο παρέμεινε στα σχετικά χαμηλά επίπεδα του περασμένου μήνα