Σταθερή η ζήτηση για δάνεια- Εκτιμήσεις για αύξηση το επόμενο τρίμηνο

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά για στεγαστικά δάνεια καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, σύμφωνα με την νέα Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την έρευνα, όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση δανείων, σε όλες τις κατηγορίες, είχαν ουδέτερη επίδραση κατά το υπό αναφορά τρίμηνο. Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η καθαρή ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, για στεγαστικά δάνεια καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αναμένεται να αυξηθεί.

Κριτήρια δανείων

Από πλευράς προσφοράς δανείων, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά, για στεγαστικά καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την Έρευνα, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων, σε όλες τις κατηγορίες, είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το υπό αναφορά τρίμηνο. Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων δανείων ή πιστωτικών ορίων3 προς επιχειρήσεις και νέων στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά, επίσης παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτοί παρέμειναν στο σύνολο τους σταθεροί αν και, σύμφωνα με την Έρευνα, καταγράφηκε μείωση στα επιτόκια για νέα επιχειρηματικά δάνεια και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα επιχειρηματικά δάνεια, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και την αντίληψη μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, τόσο οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις όσο και οι παράγοντες που επηρεάζουν τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης νέων στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά είχαν ουδέτερη επίδραση κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά, και για τις δύο κατηγορίες δανείων, αναμένονται να παραμείνουν αμετάβλητα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.