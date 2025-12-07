Απελευθερώθηκαν 18 αγρινά στον Σταυρό της Ψώκας – Η Κύπρος ενισχύει τον πληθυσμό του εμβληματικού θηλαστικού

Στον Σταυρό της Ψώκας απελευθερώθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2025 18 αγρινά, σε μια δράση που σηματοδοτεί τη συνέχιση των προσπαθειών του Τμήματος Δασών για την προστασία και ενίσχυση του πληθυσμού του ενδημικού αυτού θηλαστικού της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, δέκα από τα ζώα εξοπλίστηκαν με δορυφορικούς πομπούς, ώστε οι ειδικοί να παρακολουθήσουν την ομαλή ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν στην κατανόηση των μετακινήσεων και της συμπεριφοράς των αγρινών, αλλά και στη βελτίωση των διαχειριστικών πρακτικών, όπως η διαχείριση της βλάστησης για σκοπούς πυροπροστασίας.

Η δράση, σημειώνει η ανακοίνωση, αποτελεί μέρος μιας διαχρονικής στρατηγικής του Τμήματος Δασών για τη διατήρηση του αγρινού, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της προστασίας όχι μόνο του είδους και του βιοτόπου του, αλλά και ολόκληρου του φυσικού πλούτου της Κύπρου.