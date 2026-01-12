Δίδυμα ορεινών γοριλών γεννήθηκαν σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Κονγκό

Δίδυμα ορεινών γοριλών γεννήθηκαν στο Εθνικό Πάρκο Βιρούνγκα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εξέλιξη σπάνια για το απειλούμενο είδος.

Ιχνηλάτες της τοπικής κοινότητας, που παρακολουθούν τις οικογένειες των γοριλών στο πάρκο, εντόπισαν το Σάββατο τη 22χρονη θηλυκιά Mafuko να κρατά δύο νεογέννητα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η μητέρα και τα δύο αρσενικά μικρά έδειχναν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι δίδυμες γεννήσεις θεωρούνται εξαιρετικά ασυνήθιστες στο Βιρούνγκα και οι πρώτες εβδομάδες είναι κρίσιμες. Σε αυτή τη φάση τα νεογνά δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους: η μητέρα τα μεταφέρει, τα θηλάζει και τα προστατεύει, και κάθε δυσκολία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία.

Το πάρκο βρίσκεται σε περιοχή που εδώ και χρόνια πλήττεται από ένοπλη βία και λαθροθηρία. Οι αρχές του Βιρούνγκα ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν την επιτήρηση για τη συγκεκριμένη οικογένεια, με τους δασοφύλακες να παρακολουθούν στενά τη Mafuko και τα μικρά και να παρεμβαίνουν μόνο αν χρειαστεί.

Η Mafuko έχει περάσει ήδη από σοβαρές απώλειες. Γεννήθηκε το 2003 στην οικογένεια Kabirizi και έχασε τη μητέρα της όταν ήταν τεσσάρων ετών, σε επίθεση ενόπλων. Αργότερα μετακινήθηκε στην οικογένεια Bageni και μέχρι σήμερα έχει κυοφορήσει και γεννήσει συνολικά πέντε φορές. Το 2016 είχε γεννήσει επίσης δίδυμα, τα οποία όμως δεν επέζησαν πέρα από μία εβδομάδα.

Οι ορεινοί γορίλες εκτιμάται ότι είναι λιγότεροι από 1.100 στη φύση και ζουν μόνο σε προστατευόμενες περιοχές στο τρίγωνο Κονγκό–Ρουάντα–Ουγκάντα. Το Βιρούνγκα, ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια του είδους, δημιουργήθηκε πριν από περίπου έναν αιώνα με στόχο την προστασία τους.

Οι άνθρωποι του πάρκου χαρακτηρίζουν τη νέα γέννα ως θετική εξέλιξη σε μια μακρά προσπάθεια. Όπως αναφέρουν, οι περιπολίες κατά της λαθροθηρίας και η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες έχουν βοηθήσει να σταθεροποιηθεί σταδιακά ο αριθμός των γοριλών, παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή.

Πηγή: lifo.gr