18 μήνες ΕΟΑ Λευκωσίας: Όταν οι αριθμοί συναντούν τη μεταρρύθμιση

Γράφει η Πέγκυ Σπινέλη

Με μια εμφανή προσπάθεια να αποδώσει το αποτέλεσμα σε ανθρώπους και όχι μόνο σε δομές, ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, παρουσιάζοντας έναν προς έναν τους συνεργάτες του και ευχαριστώντας δημόσια το προσωπικό του Οργανισμού. Όπως επανέλαβε αρκετές φορές, «το πάθος, η θέληση και η εργατικότητα» ήταν οι παράγοντες που μετέτρεψαν μια δύσκολη μεταρρυθμιστική άσκηση σε μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε μόλις 18 μήνες.

Ο κ. Γιωρκάτζης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι πρώτοι έξι μήνες λειτουργίας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί, τονίζοντας πως οι Επαρχιακοί Οργανισμοί και οι Δήμοι ή Κοινότητες αποτελούν «τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος». Όπως είπε χαρακτηριστικά, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς τον άλλο.

325.000 φάκελοι, ένα προβληματικό λογισμικό και μια ατυχής συγκυρία

Στον τομέα της αδειοδότησης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας αναφέρθηκε εκτενώς στον όγκο των 325.000 φυσικών φακέλων που κλήθηκε να παραλάβει και να αρχειοθετήσει ο Οργανισμός. Όπως διευκρίνισε, αυτή η εργασία έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε ένα ιδιαίτερα προβληματικό μηχανογραφικό σύστημα, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τη διαδικασία.

Χαρακτήρισε μάλιστα «ατυχή» τη συγκυρία κατά την οποία, ενώ οι φάκελοι βρίσκονταν εν κινήσει μεταξύ των πρώην αρχών και του ΕΟΑ, το Υπουργείο Ενέργειας ζητούσε από τους πολίτες πρωτότυπα έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, δημιουργώντας πρόσθετη ταλαιπωρία και διοικητική πίεση.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, όπως σημείωσε, καταγράφεται πλέον σταθερά αυξητικός ρυθμός διεκπεραίωσης αιτήσεων, με ποσοστά που φτάνουν το 94% στις πολεοδομικές και το 99% στις οικοδομικές άδειες για την εξεταζόμενη περίοδο.

Ύδρευση: Το χαμηλότερο ατιμολόγητο νερό παγκυπρίως

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα της ύδρευσης. Ο ΕΟΑ Λευκωσίας διαχειρίζεται σήμερα δίκτυο μήκους 2.565 χιλιομέτρων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 170.000 υδρομετρητές. Σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, το 20% ατιμολόγητο νερό, που συχνά παρουσιάζεται ως πρόβλημα, αποτελεί στην πραγματικότητα το χαμηλότερο ποσοστό παγκυπρίως, κατατάσσοντας το δίκτυο της Λευκωσίας ως το καλύτερο σε εθνικό επίπεδο.

Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα εγκαίνια των νέων δεξαμενών στα γραφεία της Αθαλάσσας, οι οποίες εξασφαλίζουν 36 ώρες επάρκειας πόσιμου νερού σε περίπτωση πλήρους διακοπής υδροδότησης, ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Υδάτινος σχεδιασμός και έλλειψη συντονισμού

Με ευγένεια αλλά σαφήνεια, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ άσκησε κριτική στην όχι πάντα αποτελεσματική συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το αντλιοστάσιο Μαζέρα, του οποίου η παραγωγή των 12.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως ισοδυναμεί ήδη με τη σημερινή ημερήσια κατανάλωση της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως σημείωσε, η εκτιμώμενη αύξηση της ζήτησης κατά 5% έως 7% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνιααναδεικνύει έλλειψη συντονισμού, στρατηγικής και πρόνοιας στον υδάτινο σχεδιασμό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Δυτική Λευκωσία υδροδοτείται από πηγές και φράγματα, θέτοντας το ερώτημα πώς θα υδροδοτηθούν αυτές οι περιοχές σε περίπτωση γενικευμένης υιοθέτησης της αφαλάτωσης.

Αντιπλημμυρικά έργα και χαμένη ενέργεια στον Κοτσιάτη

Αναφερόμενος στα αντιπλημμυρικά έργα, ο κ. Γιωρκάτζης επισήμανε ότι για χρόνια αποτελούσαν αρμοδιότητα των Δήμων, οι οποίοι δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, οδηγώντας σε αποσπασματικές και ημιτελείς λύσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στον σκυβαλότοπο Κοτσιάτη, χρησιμοποιώντας τη φράση «για οποιονδήποτε λόγο που δεν καταλαβαίνουμε», μιλώντας για την απώλεια ενέργειας και τη μη αξιοποίηση ενός σημαντικού ενεργειακού πόρου, παρά τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν.

Οι στόχοι για το 2026

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας παρουσίασε τους βασικούς στόχους για το 2026. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση της στελέχωσης του Οργανισμού, ο σαφής ορισμός και η τήρηση εσωτερικών διαδικασιών, με εποπτεία από δύο εσωτερικούς ελεγκτές, η υιοθέτηση ενιαίου λογισμικού για όλες τις υπηρεσίες και, όπως τόνισε με έμφαση, η διασφάλιση ότι καμία επιστολή ή αίτημα πολίτη δεν θα μένει αναπάντητο.

Ο απολογισμός των 18 μηνών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τις τοποθετήσεις, δεν περιορίζεται σε αριθμούς και έργα. Αντανακλά τις προκλήσεις μιας βαθιάς μεταρρύθμισης, τις δομικές αδυναμίες του κρατικού συντονισμού και τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.