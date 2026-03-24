Καρπασία: Εγκρίθηκε από τη «βουλή» η παραχώρηση χιλιάδων στρεμμάτων σε τουρκικό πανεπιστήμιο

Η «βουλή» στα κατεχόμενα, ενέκρινε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση περίπου 3.500 στρεμμάτων δασικής έκτασης στην περιοχή της Καρπασίας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (ΙΤU).

Σύμφωνα με τα τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με την «έγκριση» του «νομοσχεδίου», η συνολική έκταση που παραχωρείται στο ΙΤU στην περιοχή της Καρπασίας φτάνει τα 6.000 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων 2.000 στρεμμάτων «κρατικής γης» και 500 στρεμμάτων «απαλλοτριωμένης ιδιωτικής περιουσίας» που είχαν διατεθεί προηγουμένως για τη δημιουργία πανεπιστημιούπολης.

Χθες, από το βήμα της «βουλής», ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων, Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι η δασική έκταση θα χρησιμοποιηθεί από το πανεπιστήμιο ως χώρος αναψυχής και πως η απόφαση έχει «στρατηγικούς λόγους που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν». Αυτή η δήλωση, ότι πρόκειται για «στρατηγικό θέμα» που αφορά την «ασφάλεια της χώρας και τη στρατιωτική στρατηγική χρήση της Τουρκίας», ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση της προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σίλα Ουσάρ Ιντζίρλι. Ο κ. Ουστέλ απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό, καθώς είναι ένα στρατηγικό θέμα».

Οι πολιτικές συζητήσεις εντός της «βουλής» ήταν έντονες. Ενώ το ΡΤΚ αρχικά προσέγγισε θετικά τη διαδικασία, λόγω των αντιδράσεων του κοινού κάλεσε για την απόσυρση του νομοσχεδίου και ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει κατά. Η κ. Ιντζίρλι, υπογράμμισε την ανάγκη οριοθέτησης των εκτάσεων και επανεξέτασης του θέματος με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε το μέγεθος της έκτασης να είναι αποδεκτό. Είπε ότι «αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Εάν αυτό το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί, η ψήφος μας στην τρίτη ανάγνωση θα είναι αρνητική».

Τ/κ περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Το τ/κ «κίνημα πράσινης ειρήνης» έχει ήδη καταθέσει αγωγή σχετικά με την παράνομη παραχώρηση δασικών εκτάσεων στο ΙΤU, υποστηρίζοντας ότι προηγούμενες παραχωρήσεις το 2010 και 2015 ήταν αντίθετες με τη δασική «νομοθεσία». Η έγκριση του «νόμου», ενώ εκκρεμεί αγωγή, θεωρείται ως προσπάθεια νομιμοποίησης μιας παράνομης διαδικασίας.

Προηγουμένως ο πρόεδρος της τ/κ «ένωσης μηχανικών και αρχιτεκτόνων», Σεράν Αϊσάλ, είχε τονίσει ότι η προστασία των ολοένα και μειούμενων «δημόσιων» και δασικών εκτάσεων στα κατεχόμενα είναι ατομική και κοινωνική ευθύνη, δηλώνοντας ότι αυτές οι περιοχές έχουν ζωτική σημασία για να μεταφερθούν στις μελλοντικές γενιές. Κάλεσε για «κοινή λογική υπό το φως επιστημονικών δεδομένων και αξιολογώντας όλες τις επιπτώσεις».

Από την πλευρά του, το «πολιτιστικό κέντρο Baraka» έκανε λόγο για «οικολογική απειλή», τονίζοντας ότι η παραχώρηση αυτή «απειλεί άμεσα την οικολογική ακεραιότητα, τη βιοποικιλότητα και το δικαίωμα στη ζωή των μελλοντικών γενεών».

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η μετατροπή δασικών εκτάσεων αυτής της κλίμακας σε επενδυτικές περιοχές σημαίνει «μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή». Ο περιβαλλοντικός μηχανικός Γιασεμίν Τσομπάνογλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του «Κόμματος Κοινωνικής Δημοκρατίας», ανέφερε επίσης ότι «η μετατροπή δασικών εκτάσεων αυτής της κλίμακας σε επενδυτικές περιοχές σημαίνει μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή».

Πηγή: ΚΥΠΕ