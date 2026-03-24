Προς κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων οι συντεχνίες της ΑΗΚ - Αφήνουν αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Τα αρμόδια όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ θα συνέλθουν τις αμέσως επόμενες μέρες για να αποφασίσουν κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποίησεων, μη αποκλειόμενης και της εμπλοκής της Παραγωγής ΑΗΚ, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, θέτοντας σειρά ζητημάτων που χρήζουν διερεύνησης από ανεξάρτητους φορείς.

Σημειώνοντας ότι με τη δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας τους στις 27/2/2026, και με την τρίωρη στάση εργασίας τους στις 18/3/2026 προέβαλαν «τα πολύ σοβαρά θέματα που ταλανίζουν τον Τομέα Ενέργειας λόγω της απουσίας του Κράτους και της αδυναμίας των Αρμόδιων Φορέων, να προβούν σε αποφάσεις και ενέργειες που θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές», αναφέρονται κυρίως στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, στην υλοποίηση των κεντρικών αποθηκεύσεων και στα φωτοβολταϊκά στις στέγες «πραγματικά για όλους».

Πρόσθετα, καλούν τους ανεξάρτητους θεσμούς να ερευνήσουν μια σειρά ζητημάτων που θέτουν. Μεταξύ άλλων, οι συντεχνίες ρωτούν ποιοι εμπόδισαν την ΑΗΚ να αξιολογήσει διαγωνισμό για εξεύρεση κατάλληλης γης για ΑΠΕ, ποιοι πρώην αξιωματούχοι του κράτους εξασφάλισαν σωρεία αδειών ΑΠΕ για ιδιωτικά συμφέροντα με τα οποία σήμερα συνεργάζονται, ποιοι εξασφάλισαν άδειες ΑΠΕ και συμβατικής παραγωγής, και μέσα από ποιες διαδικασίες και ποιοι επιδίδονται σήμερα στην πώληση των αδειών ΑΠΕ και συμβατικής παραγωγής και διεκδικούν υπέρογκα ποσά.

Επίσης, διερωτώνται τι θέλει να κάνει το κράτος στον τομέα της Ενέργειας με την ΑΤΗΚ που δεν μπορεί να το κάμει με την ΑΗΚ. Θέτουν επίσης το ερώτημα: «Μήπως η εμπλοκή της ΑΤΗΚ στην ενέργεια γίνεται για να της μοσχοπωλήσουν ορισμένοι τις άδειες ΑΠΕ και συμβατικής παραγωγής που κατέχουν;»

Οι συντεχνίες ζητούν, ακόμη, να διερευνηθεί ποιος επέβαλε την καταβολή από την ΑΗΚ των €43 εκ. στην ΕΤΥΦΑ «μέσα σε μια νύχτα, αφού οι απόψεις των τεχνοκρατών της ΑΗΚ ήταν διαφορετικές». Ρωτούν, επίσης, ποιος εξουσιοδότησε τον πρώην Πρόεδρο της ΡΑΕΚ να συμφωνήσει «τον δυσανάλογο και ετεροβαρή καταμερισμό του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης με 63% επιβάρυνση στον Κύπριο καταναλωτή και απόδοση της επένδυσης 8,33%».

Ακόμα, ρωτούν ποιοι επέβαλαν η 6η Μονάδα του Βασιλικού να λειτουργεί μόνο με Φυσικό Αέριο και θέτουν το ερώτημα αν αυτό επιβλήθηκε «για να ευνοηθεί ο παράνομος Σταθμός Παραγωγής ιδιώτη στην περιοχή Βασιλικού».

Ρωτούν, επιπλέον, ποιοι κατήγγειλαν στην ΕΕ την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας και τι προσδοκούν με αυτή την ενέργεια και ποιοι κατήγγειλαν στην ΕΕ την Κεντρική Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΣΜΚ, που θα εξυπηρετήσει τα Φ/Β στις στέγες.

Επίσης, διερωτούνται κατά πόσο είναι ορθή η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας να διαγράψει συσσωρευμένη παραγωγή των οικιακών φωτοβολταϊκών σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για το κόστος ενέργειας, τη στιγμή που κλήθηκε ο κόσμος να τα τοποθετήσει και φυσιολογικά αναμένει να τα αποσβέσει.

«Η αδράνεια, κωλυσιεργία, ενδεχομένως και σκοπιμότητα, για όλα τα πιο πάνω έχουν ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να επωμίζεται ψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ο κίνδυνος ολικής σβέσης να γίνεται πιο ορατός», αναφέρουν οι συντεχνίες, σημειώνοντας ότι για αυτά τα ερωτήματα δεν υπήρξε ανταπόκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ζητούν να διερευνηθεί αν στο επίμαχο βίντεο ο πρώην Υπουργός διαπραγματευόταν την πώληση του Η/Σ Δεκέλειας και ποιοι είναι αυτοί που βοήθησαν «τον γνωστό επιχειρηματία» να παρακάμψει τις νόμιμες διαδικασίες για το έργο του.

Ζητούν επίσης τη δημοσιοποίηση των μελετών επάρκειας που εκπονεί ο ΔΣΜΚ για να δουν οι καταναλωτές «το μέγεθος του προβλήματος».

«Κάνουμε έκκληση στα Κοινοβουλευτικά Κόμματα όπως αφουγκραστούν και προβληματιστούν με τα όσα προβάλλουμε γιατί ο Τομέας Ενέργειας με την απληστία των ιδιωτικών συμφερόντων οδεύει σε black out με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία του τόπου και τους καταναλωτές», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

ΚΥΠΕ