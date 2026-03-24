Φαρμακευτικός Σύλλογος: Ξεκαθαρίζει για τα εποχικά φαρμακεία – Δεν αφορούν τη Λευκωσία (ηχητικό)

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Πλούταρχος Γεωργιάδης, προχώρησε σε διευκρινίσεις για το καθεστώς των εποχικών φαρμακείων, μετά τις αντιδράσεις και τις διαφορετικές ερμηνείες που προκλήθηκαν γύρω από τον σχετικό όρο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «ο όρος αναφερόταν αόριστα» και ότι προέκυψε ερμηνεία πως τα φαρμακεία «θα είναι κλειστά έξι εβδομάδες συνεχόμενες μέσα στο χειμώνα». Όπως εξήγησε, τα φαρμακεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς «θα δηλώνουν στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό τους Σύλλογο και θα αιτούνται την εποχικότητά τους από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής για να τους την εγκρίνει», προσθέτοντας ότι «πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για την περιοχή στην οποία βρίσκονται».

Ο ίδιος σημείωσε ότι στην Κύπρο «υπάρχει πληθώρα φαρμακείων και η διασπορά τους εξασφαλίζει ποιοτική εξυπηρέτηση του κόσμου και των τουριστών». Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχουν περιοχές όπου «η αύξηση του πληθυσμού είναι καταιγιστική κατά τους θερινούς μήνες» και γι’ αυτό «δόθηκε να ενταχθεί η έννοια του εποχικού φαρμακείου για τις συγκεκριμένες περιοχές για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το σκοπό».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Αγία Νάπα. «Να αναφέρω ας πούμε την Αγία Νάπα, που είναι περίπου 4.700 κάτοικοι», είπε, σημειώνοντας ότι «γίνονται 35-40.000 κάτοικοι μέσα στο καλοκαίρι». Όπως πρόσθεσε, «είναι φυσιολογικό τα φαρμακεία τα συγκεκριμένα να πρέπει να αυξήσουν το ωράριό τους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν».

Σε ερώτηση για τις περιοχές που αφορά το μέτρο, ο πρόεδρος του ΠΦΣ ανέφερε ότι «δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, είναι θέμα βασικά εκεί που υπάρχει τουρισμός», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για «τα παραθαλάσσια». Ερωτηθείς αν περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα, απάντησε ότι δεν περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα, εξηγώντας ότι «στην πρωτεύουσα υπάρχουν τόσα πολλά φαρμακεία» και ότι «υπάρχουν για τα διημερεύοντα, τα οποία είναι διασκορπισμένα τόσο καλά, τα οποία υπάρχουν πάντα φαρμακεία νύχτα».

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε επίσης ότι ο όρος των εποχικών φαρμακείων δεν είναι καινούργιος. «Υπήρχε πάντα ο όρος εποχικά και πάντα υπήρχαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «βασικά δεν δηλώνονταν, δηλώνονταν απλά στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες». Όπως είπε, πλέον «πρέπει να υπάρχει κάποια ώρα, γιατί πρέπει να είναι κλειστά κάποιαν περίοδο».

Καταλήγοντας, σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεχόμενου ωραρίου στην πρωτεύουσα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «δεν χρειάζεται συνεχόμενο ωράριο διότι υπάρχουν τόσα πολλά φαρμακεία» και «τα φαρμακεία των διημερεύσεων τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν».

