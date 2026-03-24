Τις επόμενες μέρες αφαλάτωση από το Λιμάνι Λεμεσού - Στο τέλος του 2026 νερό από τη Μια Μηλιά

Τα κυβερνητικά μέτρα διαχείρισης του υδατικού προβλήματος, με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε έργα αφαλάτωσης, εξέτασε σήμερα η Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις, μέχρι στιγμής έχουν ανεβάσει την πληρότητα των φραγμάτων στο 26,9%, ξεπερνώντας το περσινό αντίστοιχο ποσοστό (24,7%). Ωστόσο τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό, όπως τονίστηκε τόσο από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας όσο και από πλευράς των βουλευτών. Η Κύπρος παραμένει κάτω από το ένα τρίτο της συνολικής χωρητικότητας των φραγμάτων, συνεπώς δεν έχει εξέλθει από την υδατική κρίση.

«Τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα; Στη Δυτική Λευκωσία τα φράγματα υπερχείλισαν. Σε σχέση με τον Νότιο Αγωγό θα δώσετε περισσότερη ποσότητα στους γεωργούς; Για το ανακτημένο νερό της Μιας Μηλιάς διευθετήθηκε με ευρωπαϊκό κονδύλι να γίνουν έργα για να επιστρέφεται πίσω. Σχεδιάσατε πώς θα το διαχειριστούμε;» ρώτησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ.

Παίρνοντας τον λόγο ο γ. δ. του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, είπε ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα συνέρθει η αρμόδια συμβουλευτική Επιτροπή για νέα ανακατανομή του νερού άρδευσης. Σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, προς το τέλος του χρόνου οι Ε/κ γεωργοί θα μπορούν να λάβουν ποσότητες ανακτημένου νερού από τη Μια Μηλιά. Αυτό το νερό θα αξιοποιηθεί στις περιοχές Ιδαλίου – Γερίου, είπε.

Απαντώντας σε επικρίσεις για διαχείριση νερού εις βάρος του αγροτικού τομέα, είπε ότι φέτος στα γήπεδα γκολφ δόθηκαν αμελητέες ποσότητες φέτος μέχρι τον Μάιο. Από 300.000 τόνους νερού, μείωσαν σε 50.000 τόνους νερού, είπε. Ακολούθως θα πρέπει να βρουν μόνοι τους πηγές άρδευσης.

Κ. Γιωρκάτζης: Νερό άρδευσης υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται – Τρία εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων χωρίς αγωγούς

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, κατέθεσε έγγραφο με εκκρεμότητες σε σχέση με την αναβάθμιση αγωγών και αντλιοστασίων από το κράτος, ως προειδοποίηση για δυσάρεστες καταστάσεις το προσεχές καλοκαίρι, σε σχέση με την επάρκεια πόσιμου νερού στην επαρχία Λευκωσίας,

Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε κοινότητες της Δυτικής Λευκωσίας, όπως η Κοκκινοτριμιθιά, το Παλαιομέτοχο, το Μάμμαρι και το Μένοικο, οι οποίες εξυπηρετούνται για την ύδρευση με πρόχειρες και προσωρινές λύσεις, δηλαδή με λάστιχα και όχι με αγωγούς. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για αναβάθμιση των αγωγών και των αντλιοστασίων στην περιοχή Λακατάμιας. «Αυτά τα αναφέρω γιατί συζητάμε για αφαλατώσεις, αλλά σε αυτές τις περιοχές δεν θα φτάσει το αφαλατωμένο νερό, για αυτό πρέπει να γίνει αναβάθμιση του δικτύου», τόνισε.

Για την άρδευση, είπε ότι, σε αντίθεση με όσα άκουσε στη συνεδρίαση, νερό υπάρχει αλλά δεν αξιοποιείται. Εδώ τόνισε ότι τα τρία εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων του ΕΟΑ παράγουν σημαντικές ποσότητες νερού, αλλά δεν υπάρχει το δίκτυο για να μεταφερθεί, παρά το αίτημα που έχουν υποβάλει επανειλημμένα στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τις επόμενες μέρες 10.000 κ.μ. από τη μονάδα αφαλάτωσης στο Λιμάνι Λεμεσού

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας αναφέρθηκε στις μονάδες αφαλάτωσης. Υπάρχουν σχεδιασμοί για δημιουργία δύο καινούριων μονάδων αφαλάτωσης, στη Δεκελεια, δυναμικότητας 80.000 κ.μ νερού ημερησίως, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, και στην Επισκοπή 60.000 κ.μ. νερού ημερησίως.

Στο τέλος του χρόνου – αρχές 2027 θα προκηρυχθούν τα δύο έργα, είπε ο κ. Γρηγορίου. Σήμερα η κινητή μονάδα στα Πότιμα της Κισσόνεργας δίνει12.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Οι 15 κινητές μονάδες από τα ΗΑΕ στη Μονή παράγουν 15.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Η κινητή μονάδα στο Λιμάνι Λεμεσού θα είναι σε θέση να δώσει νερό 10.000 κ.μ. νερού ημερησίως τις επόμενες μέρες. Για την κινητή μονάδα, ισραηλινών συμφερόντων, στον ποταμό Γαρύλλη Λεμεσού, καταγράφεται καθυστέρηση στη λειτουργία, λόγω καθυστέρησης στην άφιξη μέρους του εξοπλισμού.

Επίσης ενημέρωσε ότι από τον Μάρτιο η μονάδα στα Κούκλια δίνει 5.000 κ.μ. νερού επιπλέον, δηλαδή συνολικά 20.000 κ.μ. νερού ημερησίως.

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η κινητή μονάδα στην Επισκοπή Λεμεσού. Η κινητή μονάδα στο Βασιλικό αναμένεται να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2026.

Για την πλωτή μονάδα στη Γερμασόγεια πριν το τέλος Μαρτίου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Για την κινητή μονάδα στην Αγία Νάπα ετοιμάζονται τα έγγραφα και οι μελέτες. Την ίδια ώρα γίνονται μελέτες για κατασκευή μονάδας 12.000 κ.μ. νερού ημερησίως στο Διαμέρισμα Χρυσοχούς.