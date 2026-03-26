Η Oceana καταθέτει οδικό χάρτη για έναν ανθεκτικό και ανταγωνιστικό τομέα θαλάσσιων τροφίμων έως το 2040

Η Oceana κατέθεσε τις θέσεις της στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Vision 2040 για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αναδεικνύοντας τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας θαλάσσιων τροφίμων στην Ευρώπη και προτείνοντας συγκεκριμένες, ρεαλιστικές λύσεις, ώστε να καταστεί βιώσιμος, ανταγωνιστικός και ανθεκτικός έως το 2040. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του European Ocean Pact, της μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του ωκεανού και την προώθηση βιώσιμων θαλάσσιων πολιτικών.

Το ευρωπαϊκό σύστημα θαλάσσιων τροφίμων βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με σοβαρές προκλήσεις. Πολλά αλιευτικά αποθέματα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα, εξακολουθούν να υφίστανται υπερεκμετάλλευση, ενώ η κλιματική αλλαγή, η απώλεια θαλάσσιων οικοτόπων και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου ασκούν πρόσθετη πίεση στον αλιευτικό τομέα. Εάν δεν αναληφθεί ουσιαστική δράση, οι τάσεις αυτές απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα μέσα διαβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ίδιου του τομέα.

«Ένας υγιής ωκεανός αποτελεί τη βάση για έναν ισχυρό τομέα θαλάσσιων τροφίμων», δήλωσε η Vera Coelho, Executive Director και Αντιπρόεδρος της Oceana στην Ευρώπη. «Το Vision 2040 αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ένα σύστημα θαλάσσιων τροφίμων που να λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων, της φύσης και της οικονομίας. Στηρίζοντας υγιείς πληθυσμούς ψαριών, την αλιεία χαμηλού αντικτύπου και διαφανείς εφοδιαστικές αλυσίδες, μπορούμε να στηρίξουμε ισχυρές τοπικές κοινότητες, έναν ανταγωνιστικό αλιευτικό τομέα και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Το όραμα της Oceana για το 2040 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές συστάσεις:

• Αποκατάσταση των αποθεμάτων ψαριών: Επαναφορά των αποθεμάτων ψαριών σε υγιή επίπεδα και ουσιαστική προστασία των κρίσιμων θαλάσσιων οικοτόπων, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα.

• Στήριξη των αλιέων χαμηλού αντικτύπου και των παράκτιων κοινοτήτων: Τα κράτη-μέλη καλούνται να κατανέμουν τις αλιευτικές δυνατότητες με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, ενισχύοντας την αλιεία μικρής κλίμακας και στηρίζοντας τις παράκτιες κοινότητες που βασίζονται σε αυτή.

• Πλήρης διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα: Κάθε προϊόν θαλάσσιων τροφίμων που φτάνει στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι νόμιμο, πλήρως ιχνηλάσιμο και να φέρει σαφή επισήμανση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές.

• Νέα κατεύθυνση για την υδατοκαλλιέργεια: Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε είδη χαμηλού αντικτύπου, όπως τα δίθυρα μαλάκια και τα φύκια, ενώ τα άγρια αλιευμένα ψάρια πρέπει να προορίζονται κυρίως για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παράλληλα, η Oceana επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη τα αναγκαία εργαλεία για να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των σχετικών κανονισμών της. Εκείνο που απαιτείται τώρα είναι η πλήρης εφαρμογή και ουσιαστική επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, καθώς και η διασφάλιση ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση της αλιείας ευθυγραμμίζονται με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Με την υποβολή αυτών των προτάσεων, η Oceana δηλώνει έτοιμη να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε το Vision 2040 να μετατραπεί από στρατηγική σε απτά αποτελέσματα για τους ανθρώπους, τον ωκεανό και τον τομέα θαλάσσιων τροφίμων, ενόψει της αναμενόμενης υιοθέτησής του το 2026. Η πλήρης εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μπορεί να προστατεύσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, να διαμορφώσει δικαιότερες συνθήκες για τους αλιείς, να ενισχύσει την επισιτιστική κυριαρχία και να ισχυροποιήσει τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των βιώσιμων θαλάσσιων τροφίμων.