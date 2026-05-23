Τραυματίστηκε σοβαρά ο Ραν Μπεν Σιμόν κατά τη διάρκεια αγώνα padel

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας και της Εθνικής Κύπρου, Ραν Μπεν Σιμόν, νοσηλεύεται στο Ισραήλ μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 55χρονος τεχνικός, ο οποίος σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ισραήλ, τραυματίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια αγώνα padel. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Μπεν Σιμόν υπέστη κάταγμα στο κρανίο με εσωτερική αιμορραγία και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Σίμπα, στο Τελ Χασόμερ.

Αρχικά φέρεται να κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Μεΐρ στην Κφαρ Σάμπα, ωστόσο τελικά εισήχθη στο Τελ Χασόμερ, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και σε πρόσθετες εξετάσεις. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρουσίασε βελτίωση, ενώ ο ίδιος ανέβασε φωτογραφία με τα παιδιά του από το νοσοκομείο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Παρά τη βελτίωση, ο Μπεν Σιμόν θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, καθώς πρόκειται για τραυματισμό στο κεφάλι που απαιτεί προσοχή, θεραπεία και συνεχή έλεγχο.

Ο Ραν Μπεν Σιμόν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο κυπριακό κοινό από τη θητεία του στην ΑΕΚ Λάρνακας, αλλά και από το πέρασμά του από τον πάγκο της Εθνικής Κύπρου. Σήμερα είναι ο προπονητης της Εθνικής Ισραήλ, η οποία έχει μπροστά της υποχρεώσεις στο Nations League και, στη συνέχεια, τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στο Euro 2028.

