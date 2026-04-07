Προβληματισμός Α. Θεοδοσίου για τα έργα στον Ακάμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ο Ακάμας στη σημερινή του μορφή έχει δημιουργηθεί εδώ και πάνω από 100.000 χρόνια και χρειάζεται την ανάλογη μας προσοχή, δήλωε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, σημειώνοντας ότι παρά την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη αποφάσεων χρειάζεται σύνεση και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού.

Η Επίτροπος εκφράζει «έντονο προβληματισμό» σε σχέση με την περιβαλλοντική στασιμότητα που υπάρχει όσον αφορά την αποκατάσταση των δρόμων και των συναφών υδραυλικών έργων της Α΄ Φάσης (Άσπρος Ποταμός – Λάρα – Τοξεύτρα – Άβακας), του συνολικού οδικού δικτύου στη Χερσόνησο του του Ακάμα, η οποία εκκρεμεί εν όψει σημαντικών και επαρκώς τεκμηριωμένων αποφάσεων. Εν αναμονή των οποιωνδήποτε μελετών αποκατάστασης των έργων της Α’ Φάσης του οδικού δικτύου στην περιοχή προστασίας Natura2000-Χερσονησος Ακάμα, με σχετική ανακοίνωση του ημερομηνίας 6.4.26 ο Δήμος Ακάμα διαμαρτύρεται για «συντήρηση εκκρεμοτήτων και για παράλυση», ανέφερε η Επίτροπος. «Η ανακοίνωση του Δήμου Ακάμα, στρέφεται εναντίον περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιχειρεί να ξεχωρίσει μία υπηρεσία από τις άλλες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

Η κ. Θεοδοσίου χαρακτήρισε αυτές τις τακτικές «ανεπίτρεπτες» αναφέροντας πως έγιναν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της ad hoc επιτροπής καθώς και υπηρεσιακές και άλλες επιτόπιες επισκέψεις, στις περισσότερες των οποίων συμμετείχε ως Επίτροπος Περιβάλλοντος αλλά και ως πρώην Διευθύντρια Διαχειριστικού Έργου Ακάμα και ειδική στο θέμα, στις οποίες συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Κλήθηκαν ειδικοί, έγιναν επιστημονικές τοποθετήσεις εμπειρογνωμόνων, ζητήθηκαν τροποιητικές μελέτες και αναμένεται η αναθεώρηση του σχεδιασμού εφόσον τα έργα που εκτελέσθηκαν παρέκκλιναν από τους νομικά δεσμευτικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής», πρόσθεσε.

Η κ. Θεοδοσίου ανέφερε πως πέραν των κατασκευών εντός της Περιοχής Natura2000-Χερσόνησος Ακάμα, πρόβλημα υπάρχει και με παραλιακό δρόμο που κατασκεύασε ο ίδιος ο Δήμος Πέγειας, ο οποίος σταματά στο όριο της προστατευόμενης περιοχής πριν τον Ποταμό Άσπρο και λόγω του μη κατάλληλου του σχεδιασμού, δημιουργείται πρόβλημα με τη διοχέτευση όμβριων – σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον – εντός της περιοχής προστασίας και πάνω από βραχώδη περιοχή προς τη θάλασσα. Όπως εκτίμησε η κ. Θεοδοσίου, «εκείνη η διαδρομή των όμβριων εντός της περιοχής προστασίας σταδιακά θα την διαβρώσει, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, κάτι που περιβαλλοντικά δεν είναι αποδεκτό». Για αυτό το λόγο, ανέφερε, η ίδια πρότεινε τον ανασχεδιασμό του δρόμου και την αποθήκευση των όμβριων εκτός της περιοχής προστασίας, αντί τη διοχέτευση του μέσω αγωγού στην παραλία του Άσπρου Ποταμού όπως φαίνεται να έχει προκρίνει σχετική απόφαση της Ad hoc επιτροπής. «Ο Ακάμας στη σημερινή του μορφή έχει δημιουργηθεί εδώ και πάνω από 100.000 χρόνια και χρειάζεται την ανάλογη μας προσοχή», σημείωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, προσθέτοντας πως «δεν θα πρέπει να γίνονται έργα χωρίς επαρκή μελέτη». Καταλήγοντας ανέφερε πως χρειάζεται σύνεση παρά την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη αποφάσεων και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού.